Der demokratische Senator von New Jersey, Bob Menendez, wurde am Freitag zum zweiten Mal in zehn Jahren wegen Korruptionsdelikten angeklagt.

Menendez und seiner Frau Nadine Arslanian Menendez wird vorgeworfen, „Hunderttausende Dollar an Bestechungsgeldern“ als Gegenleistung für den Einfluss des Senators angenommen zu haben, heißt es in der kürzlich veröffentlichten Bundesanklageschrift.

Die Staatsanwälte behaupten, dass es sich bei den Bestechungsgeldern um Gold, Bargeld, Hypothekenzahlungen, eine Entschädigung für einen „Low-or-No-Show-Job“ und ein Luxusfahrzeug handelte.

Dies ist die zweite Reihe von Korruptionsvorwürfen, die das Justizministerium seit einem Jahrzehnt gegen Menendez erhebt. Zuvor kämpfte er gegen Verschwörung, Bestechung und Betrug im Zusammenhang mit angeblichen persönlichen Gefälligkeiten.

Menendez steht nächstes Jahr zur Wiederwahl an. Seit 2006 sitzt er im Senat.

Die Regeln des Demokratischen Ausschusses im Senat werden Menendez dazu zwingen, als Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Beziehungen zurückzutreten, er kann jedoch weiterhin im Gremium tätig sein.

Menendez kritisierte die Anklage in einer Erklärung.

„Seit Jahren versuchen Kräfte hinter den Kulissen immer wieder, meine Stimme zum Schweigen zu bringen und mein politisches Grab zu schaufeln. Seitdem diese Untersuchung vor fast einem Jahr durchgesickert ist, gibt es eine aktive Verleumdungskampagne mit anonymen Quellen und Anspielungen, um einen Anschein von Unangemessenheit zu erwecken, wo keiner existiert“, sagte er.

„Die Exzesse dieser Staatsanwälte sind offensichtlich“, fügte er hinzu. „Sie haben die normale Arbeit eines Kongressbüros falsch dargestellt. Darüber hinaus begnügen sie sich nicht damit, falsche Behauptungen gegen mich aufzustellen, sondern beschimpfen meine Frau auch wegen der langjährigen Freundschaft, die sie bereits pflegte, bevor sie und ich uns überhaupt trafen.“

Menendez hat zuvor auch einen Rechtsverteidigungsfonds eingerichtet. Ab April verkaufte seine Frau Goldbarren im Wert von bis zu 400.000 US-Dollar, wie aus dem jüngsten Finanzoffenlegungsformular des Senators hervorgeht.

Menendez werden drei mutmaßliche Verbrechen vorgeworfen, darunter die Beteiligung an einer Bestechungsverschwörung. Die Anklagepunkte der Verschwörung belasten auch seine Frau Nadine und drei Personen, die als Mitarbeiter und Geschäftsleute aus New Jersey beschrieben werden: Wael Hana, Jose Uribe und Fred Daibes.

Menendez und die anderen Angeklagten werden am Mittwoch um 10:30 Uhr ET vor Gericht erscheinen.

Der Gruppe wird vorgeworfen, sich koordiniert zu haben, um die Macht von Menendez als US-Senator zu ihrem persönlichen Vorteil und zum Nutzen Ägyptens zu nutzen.

In der Anklage werfen die Staatsanwälte Menendez vor, versucht zu haben, die Wahl des Präsidenten zum obersten Bundesanwalt in New Jersey zugunsten eines der Geschäftspartner zu beeinflussen und das Landwirtschaftsministerium unter Druck zu setzen, ein Geschäftsmonopol zu schützen, das ein anderer Kontakt aus Ägypten hatte.

Das Landwirtschaftsministerium hatte sich 2019 an Ägypten gewandt, um Einwände dagegen zu erheben, dass Menendez‘ Kontaktperson, Hana, Monopolrechte im Zusammenhang mit der Lieferung von Halal-Fleisch in die USA erhält.

Dennoch traf Hana Menendez im Mai 2019 zusammen mit anderen, darunter einem ägyptischen Geheimdienstmitarbeiter, in seinem Büro und bat ihn um Hilfe bei der Abwehr des Widerstands des US-Geheimdienstes. Die Gruppe ging an diesem Abend zum Abendessen in ein Steakhouse in Washington, D.C., heißt es in der Anklageschrift.

Zwei Tage später rief Menendez angeblich einen Beamten des Landwirtschaftsministeriums an und forderte ihn auf, sich Hanas Vorhaben nicht mehr zu widersetzen.

„Als Official-1 versuchte zu erklären, warum das Monopol den US-Interessen schadete, wiederholte MENENDEZ im Großen und Ganzen seine Forderung, dass das USDA aufhören solle, sich in das Monopol von IS EG Halal einzumischen. „Official-1 kam der Forderung von MENENDEZ nicht nach, aber IS EG Halal behielt dennoch sein Monopol“, heißt es in der Anklageschrift.

Durchsuchungen ergaben Bargeld in Höhe von 500.000 US-Dollar und mehr



Der Anklage zufolge wurden bei Durchsuchungen von Menendez‘ Haus und Schließfach, die Bundesbeamte im Jahr 2022 durchführten, fast 500.000 US-Dollar in bar gefunden, darunter auch in Umschlägen in Jacken, auf denen Menendez‘ Name prangte.

Staatsanwälte sagen, dass einige der Umschläge die Fingerabdrücke oder die DNA eines der Geschäftskontakte enthielten, von denen der Senator beschuldigt wird, Bestechungsgelder angenommen zu haben.

Die Bundesermittler, die das Haus von Menendez durchsuchten, fanden außerdem ein „von (Jose) Uribe bezahltes Luxusfahrzeug, das in der Garage geparkt war“, sowie Einrichtungsgegenstände von anderen Geschäftskontakten und Goldbarren.

Menendez wurde 2015 von Bundesanwälten der US-Staatsanwaltschaft in New Jersey wegen Verschwörung, Bestechung und Amtsbetrug im Zusammenhang mit dem angeblichen Missbrauch der Befugnisse seines Amtes angeklagt.

Staatsanwälte sagten, der Senator habe im Austausch für politische Gefälligkeiten mehr als 600.000 US-Dollar an politischen Spenden, eine luxuriöse Hotelsuite im Park Hyatt in Paris und Freifahrten in einem Privatjet von einem wohlhabenden Augenarzt, Dr. Salomon Melgen, angenommen.

Der Korruptionsprozess gegen Menendez endete im November 2017 mit einem Fehlprozess, nachdem die Jury berichtet hatte, dass er festgefahren sei. Beide Männer bestritten sämtliche Vorwürfe. Nach dem Fehlverfahren sprach ein Bundesrichter sie 2018 von mehreren Anklagen frei. Das Justizministerium ließ die übrigen Anklagen gegen Menendez fallen.

Melgen wurde wegen Betrugs im Gesundheitswesen in mehreren Fällen verurteilt und in einem separaten Fall zu 17 Jahren Haft verurteilt, seine Strafe wurde jedoch 2021 vom damaligen Präsidenten Donald Trump umgewandelt.

Nachdem sein Fehlverfahren im Jahr 2017 bekannt gegeben wurde, gab ein trotziger Menendez auf einer Pressekonferenz eine Warnung heraus.

„An diejenigen, die mein politisches Grab geschaufelt haben, damit sie auf meinen Platz springen können: Ich weiß, wer Sie sind, und ich werde Sie nicht vergessen“, sagte er damals.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Entwicklungen aktualisiert.