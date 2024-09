Het is echter ook een effectieve optiek en hetzelfde object kan in zijn geheel worden gebruikt: het dient ook als energiebesparend apparaat.

Maar verder, als je het zelf bekijkt, is het het beste dat Pineapple niet in goud is. Het ontwerp is gebaseerd op de binnenkant van het materiaal, kunsthars en een messing element.

“Een klassieker, de man is altijd dezelfde”, zegt deskundige Detlev Kümmel (56) sofort fest.

Bares voor Rares Fiasko in „Bares für Rares“: Paar dare Deal nicht annehmen und muss gehen

Het Ehepaar Alexandra und Kai Mamet uit Altenbeken (Noordrijn-Westfalen) wordt geleverd met een apart object in de heilige Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bij Keulen.

In de handelsruimte en tijdens het traject van de koper. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares



Het antwoord is „wie in een Thermoskanne geschützt for äußeren Einflüssen“, uitleg van de Galerist meer.

Het Ehepaar uit Altenbeken mocht 50 Euro leeg hebben voor signalering Flohmarktfonds. Kan de Experte that fellleicht sogar noch was druflegen? Daar kan. Je vindt er „leichte Beschädigungen“ en de gouden verf, ook al is de prijs ongeveer 350 euro.

Als ik in de handel ben, vind ik het object van Alexandra en Kai. „Echt mega!“, zegt Susanne Steiger (41), die meteen vraagt: „Je mag hier direct blijven, was dat goed?“

Bares voor Rares

„Bares for Rares“: Verkäufer begehht fatale Fehler en soorgt für Kopfschütteln

Met deze problemen zijn ze zwaar in hun werk, maar ze blijven stabiel, zelfs als ze niet in de kar werken en aan de handler werken, zal het eerste schrijven worden gemaakt. Susanne gaat van start met 150 euro, maar ook Fabian Kahl (32) zegt veel interesse te hebben en zal ook geïnteresseerd zijn in de toekomst!

„Dürfen wir just malgucken?“, vraagt ​​Wolfgang Pauritsch (52) in Richtung der beide anderen. “Dat blijf ik doen”, zegt Jan Cizek (50).

‚Je moet gelukkig zijn, zodat je je er geen zorgen over hoeft te maken‘, zei Susanne toen ze op school zat. Na verdere gesprekken gaan wij verder met onze Eingempowere. Aan het einde van de dag wordt de 370 euro voor de ananas op tafel in rekening gebracht.

„Bares for Rares“ laat zo snel mogelijk uw commentaar achter, vanaf 15:05 uur, bij ZDF voor meer informatie Mediatheek.