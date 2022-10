Seltsame Einheit entzaubert: Zwei „Fremdkörper“ erlösen den VfL Bochum mit einem Crash

Laufen, grätschen, gewinnen: Der VfL Bochum holte am neunten Spieltag seinen ersten Saisonsieg. Der neue Coach des Tabellenletzten der Bundesliga stellt die Mannschaft nach dem Debakel beim Debüt richtig um. Gegner Frankfurt hingegen ist genervt.

Die Fans des VfL Bochum waren mit Fußballer Philipp Förster bisher nicht wirklich warm geworden. Das lag zum einen daran, dass Philipp Förster ein Fremder in seiner neuen Umgebung war. Und andererseits, dass er „anne Castroper“ ein äußerst schweres Erbe antreten musste. Das von Mentalitätsmonster und Fanliebling Elvis Rexhbecaj, dessen Dauerverpflichtung im Sommer nicht gelang. Doch womöglich hat Förster an diesem Samstagnachmittag den Buckel gekippt. Genau wie sein Team es getan hatte. In einer Weise, die kaum jemand vom Tabellenletzten erwartet hätte. Eintracht Frankfurt wurde 3:0 (0:0) gespielt. Mittendrin: Förster. Ein Tor (91.) erzielte er als krachende Erlösung für den aufgestauten Frust, zwei bereitete er vor.

Bochum musste 70 Minuten schuften wie einst die Bergleute in den Zechen der Stadt. Sie waren gerannt, sie hatten sich grätscht, sie hatten sich in den vergangenen Wochen und vor allem am letzten Spieltag bei RB Leipzig den fehlenden Mut erkämpft. Als der neue Trainer Thomas Letsch debütierte, zeigte der VfL seine schlechteste Saisonleistung. Was angesichts einer 0:7-Heimniederlage am 3. Spieltag durchaus beachtlich war. Letsch war fassungslos. Aber nicht mutlos. Und schon gar nicht beratungsresistent. Obwohl er gerne mit einer Dreierkette verteidigt, ließ er sich von der Mannschaft überreden, sie wieder in ihrer eingespielten Viererformation spielen zu lassen, wie Kapitän Anthony Losilla nach der Befreiung gegen die SGE verriet. Nach dem Experiment bei RB (0:4) bedurfte es wohl nicht allzu vieler Argumente der Spieler.

Also zurück zu dem System, mit dem die Bochumer unter ihrem Ex-Trainer Thomas Reis zweieinhalb Jahre lang für Furore sorgten, bevor zu Beginn dieser Saison nichts mehr funktionierte. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Der Kader verlor massiv an Qualität. Das konnten die Neuankömmlinge bisher nicht kompensieren. Aber die Posse um Reis hatte eine noch größere Wirkung. Er soll im Sommer mit dem FC Schalke 04 gesprochen und um Zustimmung gebeten haben. Er selbst hat das bestritten. Das Vertrauen wurde trotzdem zerstört. Und schließlich die Zusammenarbeit nach dem 6. Spieltag. Der VfL lag punktlos auf dem letzten Tabellenplatz. Ohne den Helden an der Seitenlinie.

Ein bisschen wie „vorher“

Die Helden auf dem Platz, Kapitän Losilla oder Torhüter Manuel Riemann, suchten derweil händeringend nach der Form der vergangenen Jahre. Haben Sie sie gegen Frankfurt wiedergefunden? Das Spiel allein kann die Antwort nicht liefern. Aber es gibt Hinweise. Und sie sollen den Bochumern Mut machen. Vor allem die zweite Halbzeit erinnerte stark an die Spiele, mit denen der VfL im Comeback-Jahr aus den Tiefen der 2. Liga gekrochen und zum Anziehungspunkt in Liga eins geworden war. Da war viel Leidenschaft auf dem Platz, viel Teamgeist und, je länger das Spiel dauerte, die Überzeugung, dass wir nach vorne etwas bewegen können. Vor allem gegen diese geheimnisvoll passive Einheit.

Förster war immer dabei. Rutschende Zweikämpfe zur Halbzeit, die Fans hatten auch seine Körperlichkeit vermisst, gaben ihm das Selbstvertrauen, nach der Pause zu lenken, auch wenn ihm nicht alles gelang. Aber wo soll das in dieser Situation der Mannschaft herkommen? In diesem unorganisierten Duell trat er gegen viele Standards. Viele verpfuscht. Aber keine Ecke in der 71. Minute. Der landete zunächst am Kopf von Philipp Hofmann – und dann im Tor. Hofmann, das ist noch so ein Typ, mit dem das blau-weiße Anhängsel noch nicht so richtig umzugehen weiß. Der Stürmer kam als erfolgreicher Zweitliga-Torschütze vom Karlsruher SC und sollte ein fußballerisches Upgrade auf Sebastian Polter werden. Er hatte dem VfL in der Vorsaison viel Energie gegeben und auch elf Tore erzielt. Aber technisch ist es begrenzt. Im Gegensatz zu Hofmann.

Doch der Sprung in die höhere Liga gelang dem 29-Jährigen nicht auf Anhieb. Clevere Szenen wechselten sich mit viel Pech ab. Nun die Belohnung, nachdem er sich in diesem Spiel schon zweimal auf den Weg zum Pechvogel gemacht hatte. Mit all seiner Anstrengung. „Heute haben wir den Gegner früh gestresst und den Ball schnell wieder zurückerobert. Das wollten wir“, sagte Hofmann, der als erster Mann kräftig presste. „Der Trainer hat zu uns gesagt: Wenn du danach nicht platt gehst, hast du es nicht richtig gemacht.“ Am Ende waren alle platt. „Die Erleichterung ist riesig, die letzten Wochen waren nicht einfach. Aber wir haben gezeigt, dass wir noch da sind“, sagte Förster, dessen x-ter Freistoß von Frankfurts Evan Ndicka zum 2:0 abgefälscht wurde. Nun soll es weitergehen, nächste Woche beim VfB Stuttgart.

Eintracht-Trainer Glasner ärgerte sich

Der Trainer selbst holte seine ersten drei Bundesliga-Punkte gelassen. Zumindest nach außen. Der 54-Jährige aus der RB-Schule analysierte das Spiel sachlich, verteilte Komplimente und räumte Fehler ein. Zum Beispiel mit dem schnell korrigierten Verteidigungsexperiment. „Dass (Anmerkung der Redaktion: die Viererkette) hilft der Mannschaft am meisten, deshalb werden wir die nächsten Spiele so angehen“, sagte der Trainer. „Die Botschaft an die Mannschaft war heute, dass wir die Zuschauer mitnehmen, dass jeder sehen kann, dass wir an den Verbleib glauben Liga können. Und das haben wir heute getan. Es war ein tolles Spiel von uns und ein verdienter Sieg.“ Sein Frankfurter Amtskollege Oliver Glasner haderte heftig mit seiner Entscheidung, statt der üblichen Dreier-Abwehr auch mit einer Vierer-Abwehr zu spielen. Der Plan des Österreichers ging nicht auf überhaupt aus, Stammspieler wie Makoto Hasebe (nicht im Kader) oder Sebastian Rode und Daichi Kamada (Ersatzbank) in den anstrengenden Wochen aus dem Team zu nehmen. Besonders Linksverteidiger Luca Pellegrini hatte einen schrecklichen Tag.

„Meine Aufstellung und mein Wechsel haben nicht funktioniert. Ich bin zu 100 Prozent für diese Niederlage verantwortlich“, sagte Glasner sichtlich genervt. Den Bochumern war die schlechte Laune der Gäste egal. Losilla nahm sich beispielsweise seinen Teamkollegen Cristian Gamboa zum Vorbild. Nach einem furiosen Sieg gegen den FC Bayern München in der Vorsaison antwortete er auf die Frage eines Reporters, wie man einen solchen Erfolg feiern könne: „Drei Punkte, drei Bier.“ Der Kapitän sagte an diesem Samstagnachmittag: „Heute haben wir drei Punkte und drei Tore – das bedeutet auch mehr Bier.“