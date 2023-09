Sehen Sie sich das Video an: Tourist entdeckt „Blue Kite“ am spanischen Strand.

Der „Glaucus atlanticus“, auch „Blauer Drache“ genannt, wurde im Mittelmeer seit rund 300 Jahren nicht mehr gesichtet. Kürzlich wurden jedoch mehrere Exemplare dieses spektakulären Tieres an der spanischen Küste entdeckt. Erste Sichtungen der 3 bis 5 cm langen Meeresschnecke gab es bereits im Jahr 2021. Nun berichtet das Portal „Costa News“, dass im August in der Stadt Torrevieja an der Costa Blanca in der Provinz Alicante ein lebendes Exemplar gefunden wurde. Ein Tourist hatte den „Blauen Drachen“ im Sand am Strand von La Mata gefunden. So besonders die Blaue Meeresschnecke auch aussieht, Sie sollten Abstand zu dem Meeresbewohner halten. Da sich der „Blaue Drache“ von giftigen Quallen, wie zum Beispiel der Portugiesischen Galeere, ernährt, ist er auch giftig. Der Kontakt mit dem Gift der portugiesischen Galeere kann unter anderem zu schmerzhaften Hautverletzungen, Atemnot oder einer allergischen Reaktion führen. Kontakt mit den Blauen Meeresschnecken sind keine vergleichbaren Fälle bekannt, ein Kontakt mit den Tieren sollte jedoch vermieden werden. Bisher gingen Wissenschaftler davon aus, dass es sich bei den gefundenen Exemplaren um „zufälliges Vorkommen“ handelte. Der neue Fund könnte diese These möglicherweise widerlegen. Aufgrund der Temperaturerwärmung im Mittelmeer fände die Meeresschnecke hier beste Lebensbedingungen. Mehr