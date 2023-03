Die Oekraïne heeft lang gewacht tot Bachmut zurückziehen kon, die Streitkräfte aber halten den erbitterten Vorstößen der Russen bislang stand. Dabei leiden de Verteidiger zelf naar de Verluste, auch von gut ausgebildetem Personal. Een militaire geschiedenis heeft een plantaardig offensief in Gefahr.

Seit Monaten waren een relatief kleine Stadt Bachmut in Oost-Oekraïne, een bittere Kämpfe geführt. Die Russische Seite zal den Ort um jeden Preis erobern und Mache Zuletzt Fortschritte. Maar de Wagner-Truppen die in het verleden worden gebruikt, leiden tot hoge Verluste beihren selbstmörderischen Frontalangriffen. Mittlerweile sollen die geschwächten Söldner Verstärkung von der regulären Armee komommen haben. De Oekraïense pagina’s zijn zeer interessant, de stad die de hohen-drugs bewandelt, is meer dan verteididen – maar militaire analisten zweifelen een der strategieën, die dort gefahren wird.

“Wir haben Informationen, dass the Ukraine Reservisten nach Bachmut schickt, die in westlichen Ländern ausgebildet. Und wir erleiden Verluste unter den Reservisten, die wir für Gegenoffensiven einsetzen wollten”, zei de Oekraïense militair analist Oleh Schdanow. “Wir zou hier alles kunnen verliezen, was wir diese Gegenoffensiven einsetzen wollten.” De Oekraïense militaire geschiedenis van Roman Ponomarenko zei, dat Gefahr einer Einkesselung in Bachmut sei “sehr real”. “Wenn wir Bachmut einfach aufgeben und unsere Truppen und Ausrüstung zurückziehen, kann nichts Schlimmes passeren … wenn sie den Ring schließen, were wir Männer und Ausrüstung verlieren”, aldus Ponomarenko im UKRainischen Radio NV.

Oekraïne stopte aus mehreren Gründen en Bachmut-feest

In der Vergangenheit-analisten hebben de strategische bedeutung von Bachmut zich verdiept. Die Oekraïense Seite begon met dortigen Kampf onder andere damit, dass man der russischen Seite hohe Verluste zufüge. Nach Schätzungen des NATO-Geheimdienstes kommen auf jeden ukrainischen Soldaten, der bei der Verteidigung von Bachmut getötet wurde, mindestens fünf russische Soldaten.

Präsident Selensky was de baas over Sorge, en de aanvalsstrijd na één Eroberung von Bachmut schnell weiter vorsoßen konnten – er werd onder vuur genomen door Armeechef Saluschnyj en de Kommandeur der Bodentruppen, Syrskyj, voor een fort van de kampen. Syrskyj wist hoe het ervoor stond, de erbitterte Kampf um Bachmut tragische dazu bei, een Gegenooffensief tegen de Russische Armee vorzubereiten.

Tschassiw Jar zou elkaar kunnen ontmoeten als Nächstes

Het Institut für Kriegsstudien (ISW) heeft davon aus, dass die russische Streitkräfte selbst beiner Eroberung von Bachmut nicht in der Lage wären, die Einnahme zu nutzen, um danach weiter durchzubrechen. Het is waarschijnlijk dat Anzeichen dafür, dass Russland over die nötigen Kapazitäten dafürverfüge. Alle Russische Einheiten im Donbass seien bereits in Offensivoperationen verwickelt, einschließlich der Luftlandeeinheiten in Bachmut. Een mogelijke Eroberung der Stadt kan ervoor zorgen dat de vorläufigen Höhepunkt der Russische offensieve darstellen.

De Oekraïense Außenminister Dmytro Kuleba zei over “Bild am Sonntag”: “Wenn man sich von Bachmut zurückzieht, was änderte das? .” Beide Orte trennen ungefähr 20 Kilometers.

De felle Kämpfe um Bachmut verlagerten sich zaletzt immer mehr ins Zentrum der Stadt. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin zei in Onlinemedien met: “Je kunt niet meer van de Stadtzentrum komen, zo heftiger die Kämpfe en zo veel artillerie gibt es.” Er is een manier om de Oekraïense “um jeden Meter” te kämpften. “Die Lage is schwierig, sehr schwierig”, schreef hij. De Oekraïense Armee werfe “eindeloze reserves” in de Schlacht.