Selenskyj will während Friedensgespräche Europa mit Russland haben

Wer wird am Verhandlungstisch sitzen, wenn es in der Ukraine Diskussionen über das Ende des Krieges geben sollte? Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert, dass Europa und sein Land nicht ausgelassen werden.

Es ist das dritte Jahr, in dem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Unterstützung für sein angegriffenes Land auf der München -Sicherheitskonferenz bewirbt – diesmal geht es zusätzlich zu Waffen auch um mögliche Friedensverhandlungen mit Russland.

Selenskyj ist grundsätzlich bereit, mit Russland über ein mögliches Kriegsende zu sprechen, sagte er am Freitag. Zusätzlich zu den Vereinigten Staaten, Russland und der Ukraine muss Europa auch am Verhandlungstisch sitzen. „Europa muss voll in die Friedensverhandlungen und die Bemühungen zur Verhinderung zukünftiger Kriege einbezogen werden“, schrieb Selenskyj über X.

Darüber hinaus müssten Europa, die USA und die Ukraine eine einheitliche Verteidigungs- und Sicherheitsstrategie mit einem klaren Aktionsplan im Voraus koordinieren. Es ist von entscheidender Bedeutung, „dass wir die gleiche Vorstellung davon haben, wie ein faires Ende dieses Krieges aussehen sollte“, sagte Selenskyj nach einem Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Er schätzt das Engagement Frankreichs für das Prinzip: „Nichts über die Ukraine ohne Ukraine.“ Eine der wichtigsten Voraussetzungen für dauerhaften und fairen Frieden sind zuverlässige Sicherheitsgarantien für die Ukraine, sagt Selenskyj.

Ist Europa ausgelassen?

Es besteht die Sorge, dass Europa und die Ukraine während der Friedensgespräche von US -Präsident Donald Trump mit dem russischen Herrscher Wladimir Putin ignoriert werden könnten. Trump hatte am Mittwoch mit Putin einen einstündigen Anruf mit Putin gegeben, ohne sich im Voraus mit den Europäern zu koordinieren.

Trump sagte dann, dass er damit ein „unmittelbarer“ Verhandlungsbeginn über die Zukunft der Ukraine zugestimmt habe. In westlichen Verbündeten befürchtete diese Angst, dass die Ukraine und die europäischen Partner von den Gesprächen der Ukraine ausgeschlossen wurden. Die US -Regierung machte später deutlich, dass Kiew an den Gesprächen beteiligt sein sollte.

Trump hatte auch die langjährige Unterstützung der USA für die Ukraine telefonisch mit Putin in Frage gestellt. Bisher hat der US -Präsident seine konkreten Absichten nur vage zum Ausdruck gebracht, gab jedoch darauf hin, dass die Ukraine wahrscheinlich Gebiete abgeben muss, um eine Vereinbarung, die Russland seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 getroffen hat, wahrscheinlich abzusetzen.

Treffen von Selenskyj mit JD Vance

Selenskyj traf auch den US -Vizepräsidenten JD Vance in München. Das Gespräch endete ohne Hinweise auf einen Zeitplan für ein Ende des Krieges. Nach dem Treffen sagte Vance jedoch, dass die US -Regierung bestrebt ist, Wege zu einem dauerhaften Frieden zu finden. „Wir wollen, dass der Krieg zu Ende geht. Wir wollen töten. Nicht die Art von Frieden durch das Osteuropa in einem Konflikt in nur wenigen Jahren“, sagte Vance.

Trotz Trumps eigenwilliger Ansatz in Bezug auf die Ukraine fand Selenskyj schmeichelhafte Worte für den US -Präsidenten. Sein Land hofft, dass es auf Trump zählen könnte, sagte Selenskyj. Trump ist „ein starker Mann“, der die Seite der Ukraine treffen und Putin dazu drängen wird, den Krieg zu stoppen.

Aus ukrainischer Sicht wäre Kiews Beitritt die billigste Sicherheitsgarantie, sagt Selenskyj. Gleichzeitig gab er zu, dass die Vereinigten Staaten ihr Land in der Militärallianz noch nie gesehen hatten.

Witwe des Kreml -Kritikers Nawalny warnt vor Verhandlungen

Die Bundesminister Annalena Baerbock warnte vor einem „falschen Frieden“ in der Ukraine. Darüber hinaus lehnte sie einen Schritt des US -Präsidenten Trump ab, Russland zurück zum Forum der wichtigen industrialisierten Länder zu bringen – der G7.

Die Witwe des russischen Kreml -Kritikers Alexej Nawalny, Julia Nawalnaja, warnte vor Verhandlungen mit Putin: „Auch wenn Sie sich entscheiden, mit Putin zu verhandeln, denken Sie daran, dass er lügen wird.“ Putin wird die Regeln im letzten Moment ändern „und sie zwingen, sein Spiel zu spielen“, warnte Nawalnaja. Ihr Auftritt auf der Sicherheitskonferenz fand zwei Tage vor dem ersten Todestag ihres Mannes statt.

Der zweite Tag der München -Sicherheitskonferenz beginnt heute mit einer Rede von Kanzler Olaf Scholz. Selenskyj wird auch unmittelbar nach Scholz mit sagen.