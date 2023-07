Kiew/Ankara. Nach dem Ende des Getreideabkommens ist die Zukunft der Agrarexporte der Ukraine auf dem Seeweg über das Schwarze Meer unklar. Das zwischen den Vereinten Nationen und der Türkei ausgehandelte Abkommen endete am späten Montagabend nach fast einem Jahr offiziell, weil Moskau sich weigerte, es zu verlängern.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte die Fortsetzung der für die Welternährung wichtigen Exporte in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und der Türkei: „Die Schwarzmeer-Getreideinitiative kann und sollte weitergeführt werden – wenn ohne Russland, dann ohne Russland.“

Wegen der jüngsten Zerstörung der Brücke zur Halbinsel Krim hat der russische Präsident Wladimir Putin der Ukraine mit militärischer Vergeltung gedroht. Anders als nach dem ersten Angriff auf die Brücke im Oktober 2022 gehen die russischen Behörden davon aus, dass sie den Schaden schnell beheben können.

Gut drei Dutzend Länder, die die Ukraine unterstützen, wollen am Dienstag über Militärhilfe im sogenannten Ramstein-Format beraten. Es ist der 510. Tag der Verteidigung der Ukraine gegen die russische Invasion.

Moskau sieht Krimbrücke nur leicht beschädigt

Das Fundament der Brücke zur Krim sei durch die Explosionen am Montagmorgen nicht beschädigt worden, berichtete Vizepremier Marat Chusnullin. Nach russischen Angaben zündeten am Montagmorgen unbemannte ferngesteuerte Boote Sprengstoff auf dem Gebäude. Ein Teil der Fahrbahn sackte ab, wie Fotos zeigen. Dieses Stück Beton muss ersetzt werden, sagte Chusnullin. Er versprach, dass die Autobahnbrücke bis November vollständig wiederhergestellt sein werde.

Russland meldet zwei Tote nach Explosionen auf der Krimbrücke Russland und die Ukraine beschuldigten sich gegenseitig, für den Vorfall verantwortlich zu sein. © Quelle: Reuters

Den Angaben zufolge wurde die parallel verlaufende Eisenbahnbrücke nicht beschädigt. Der Zugverkehr laufe nach Fahrplan, hieß es. Auch der Autoverkehr wurde in der Nacht zum Dienstag wieder aufgenommen – mit Einschränkungen. Offiziellen Angaben zufolge verkehrten nach einer Blockade am Montagmorgen auch die Fähren zwischen der 2014 annektierten Halbinsel und dem russischen Festland wieder.

„Dies ist der nächste Terroranschlag des Kiewer Regimes“, sagte Putin. „Natürlich wird es eine Antwort aus Russland geben.“ Das Verteidigungsministerium bereitet Vorschläge vor. Russland hatte zuvor damit gedroht, wichtige ukrainische Kommandozentralen zu bombardieren, falls die Krimbrücke zerstört würde. Die Ukraine betrachtet das Bauwerk als legitimes militärisches Ziel. Aus Kiew gab es zunächst keine Bestätigung, dass es an dem Vorfall beteiligt war.

Putin steigt aus Getreidegeschäften aus – ukrainische Exporte in der Schwebe

Als letztes Schiff aus der Ukraine wurde am Montag der türkische Frachter „TQ Samsun“ in den Gewässern vor Istanbul überprüft und in Richtung Niederlande aufgebrochen. Dann lief am Abend das Abkommen über den Seeexport von ukrainischem Getreide nach fast einem Jahr aus; Über eine Verlängerung wurde nichts bekannt gegeben. Das Abkommen hatte es der Ukraine seit Sommer 2022 ermöglicht, trotz des russischen Angriffskriegs mehr als 30 Millionen Tonnen Getreide auf dem Seeweg an andere Länder zu verkaufen.

International wurde das russische Nein zu einer Verlängerung scharf kritisiert. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach von einer „schlechten Nachricht“. UN-Generalsekretär Antonio Guterres zeigte sich enttäuscht. Die Europäische Union verurteilte den Rücktritt: „Mit dieser Entscheidung verschärft Russland die globale Ernährungskrise, die durch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine Blockade ukrainischer Seehäfen verursacht wurde, weiter“, sagte Außenpolitikchef Josep Borrell. US-Außenminister Antony Blinken nannte die Kündigung skrupellos. Dabei würde Nahrung als Waffe eingesetzt werden.

Während die ukrainischen Exporte zunächst in der Schwebe sind, schloss Kremlsprecher Dmitri Peskow eine Rückkehr Russlands zum Abkommen nicht aus. Doch zunächst müssten Probleme bei der Zulassung russischen Getreides und Düngemittels zum Weltmarkt gelöst werden.

Steigen die Weizenpreise wieder?

Ohne Getreide des wichtigen Produzenten Ukraine wächst die Angst vor einem erneuten Anstieg der Lebensmittelpreise, insbesondere in armen Ländern. Die Weizenpreise seien „noch immer auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren“, sagte Martin Frick, Direktor des UN-Welternährungsprogramms in Deutschland, im „heute Journal“ des ZDF. „Aber wenn dieses Abkommen nicht verlängert wird, können wir mit Preisentwicklungen rechnen, die den Ärmsten der Welt große Probleme bereiten werden.“

Russland verstärkt Angriffe in der Ostukraine: Eigene Offensive?

Das ukrainische Militär meldet intensive russische Angriffe im Osten des Landes. Die Lage sei schwierig, sagte der Befehlshaber der Armee, Generaloberst Olexander Syrskyj. Im Raum Kupjansk in der Region Charkiw startete die russische Armee eine Offensive, um die ukrainischen Linien zu durchbrechen. Die militärischen Informationen konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Die russische Armee schicke auch andere Kräfte, insbesondere Luftlandetruppen, in die Stadt Bachmut, berichtete General Syrskyj. Ihre Mission ist es, die Rückeroberung der Orte um Bachmut durch die Ukraine zu verhindern. Die ukrainischen Truppen evakuierten Bachmut nach monatelangen Kämpfen selbst. In ihrer Großoffensive stoßen sie jedoch erneut nördlich und südlich der Stadt vor.

Das wird am Dienstag wichtig sein

Die Verteidigungsminister der Ukraine-Kontaktgruppe beraten in einer Videokonferenz über weitere Militärhilfen für das angegriffene Land. Vor dem Treffen dankte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikov in einem Telefonat seinem US-Kollegen Lloyd Austin für die Lieferung der umstrittenen Streumunition. Die in vielen Staaten verbotene Munition setzt riesige Mengen winziger Sprengkörper frei. Diese explodieren oft nicht sofort, sondern bleiben lange Zeit gefährlich.

Darüber hinaus soll zum Abschluss eines zweitägigen Gipfeltreffens zwischen der EU und der Gemeinschaft Südamerikanischer und Karibischer Staaten (Celac) der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine besprochen werden. Mit den linksautoritären Staaten Kuba, Venezuela und Nicaragua hat Moskau drei Verbündete in der Region. Zudem nehmen große südamerikanische Länder wie Brasilien, Mexiko und Argentinien eine vorsichtigere Haltung ein als die EU.

