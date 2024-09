Washington. De Oekraïense president Wolodymyr Selenskyj zal in Washington de plannen van de Amerikaanse president Joe Biden voor Oekraïne bespreken. Bij Donnerstag (19.45 uur MESZ) zullen we Selenskyj von Biden en dessen Stellvertreterin Kamala Harris in Weißen Haus empfangen zien. Als het plan zo is, kun je ervaren hoe Selensky een Sieg van Oekraïne in de Krieg van Angreifer Rusland en een Rechter Frieden ervaart.

Als u de Algemene Vergadering van de VN in New York wilt bezoeken, zullen Selenskyj en Biden het plan met uw nieuwe thuis delen. In Washington wolle man diesen weiter erörtern. Biden heeft Selenskyj ook gezegd dat er een steun is van de Amerikaanse militaire steun voor de vernietiging van Oekraïne, dat er een Donnerstag gegeben wolle is en dat Oekraïne belegerd zou worden. Meer details nannte das Weiße Haus nicht. Laat ons weten hoe Art von Hilfe op zichzelf handelt.

Nieuw militair paket met streumunitie

De VS wordt beschouwd als de steunpilaar van Oekraïne in de strijd tegen Rusland en het land in grote stilte. Het Amerikaanse ministerie is onderdeel van de Mittwoch mit, de VS van Oekraïne heeft een sterke militaire rol en haar eigen beste inspanningen om de verdediging te waarborgen, en andere sterke ondersteunende eenheden. Het nieuwe pakket bestaat uit een totaal van 375 miljoen Amerikaanse dollars (ongeveer 337 miljoen euro). Die bommen die internationaal erkend zijn, zijn diep geworteld in hun geschiedenis.

We hopen Biden in New York te zien, samen met internationale partners die vertrouwen hebben in hun gezondheid, hun Oekraïne en hun omgeving. “We zijn ervan overtuigd dat Oekraïne middelen voor verbetering kan leveren, dat ze bereid zijn actie te ondernemen,” zei hij aan het einde van de VN-Veiligheidsraad in New York. Oekraïne is zuiniger.

Aanval in de VN-Veiligheidsraad: Baerbock holt zum verbalen Schlag tegen Poetin aus Dit is de tijd dat de Russische VN-Botschafter de Saal alle zaken voorbereidt, en ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken bekritiseert. Bron: Reuters

Friedensplan Schon Thema bij de VN in New York

Rusland was in februari 2022 eind maart. Selenskyj thematiseerde signalen Friedensplan auch in New York. Naast het VN-algemeen debat is er behoefte aan een uitgebreid plan en een uitgebreid initiatief, dat niet zal leiden tot een aparte regelgeving en voorbereiding, zoals een Chinees-Braziliaans Friedensinitiatief, dat een einde zal maken aan de huidige Frontlinie.

We zouden graag Selensky in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zien, samen met elkaar, samen aan het einde van de Russische Angriffskriegs zu erzwingen. Kremlinchef Wladimir Poetin heeft gezegd dat „zoveel van het internationale beleid en de regelgeving zijn vastgesteld, dat er geen reden is om erover te horen. „Rusland kan nu worden bevrijd, maar dat is niet genoeg“, zei hij in een vergadering van de hoogste VN-organen.

Selenskyj: Müssen Moskau zu einem des Kriegs zwingen De Oekraïense president doet een beroep op de VN-Veiligheidsraad in het Verenigd Koninkrijk. Bron: dpa

Rusland erweitert Doktrin zum Einsatz zegener Atomwaffen

In Rusland zijn er nieuwe Drohgebärden: de Atom Force heeft het Doktrin zum Einsatz von Nuklearwaffen aangenomen na Angaben Poetins der tensenteninternationalen Lage an. De Russische militaire lijst heeft de Atomwaffen zur Abschreckung niet meer gebruikt, zei Poetin tijdens een bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraden in Moskou in Moskou.

Met de nieuwe Doktrin erhöht sich voor alle westerse atoomkrachten die de VS en Frankrijk samen zouden hebben, zoals de Russische Gegenschlags, zal de atomwaffenvrije Oekraïne met ainer Agressie tegen Rusland uitsterven.

Trump spreekt Selenskyj aan: “Er weigert zichzelf, deal is afgerond”

Het Republikeinse presidentiële kantoor en de huidige president Donald Trump spraken over Wahlkampfveranstaltung. Bron: Evan Vucci/AP

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump vroeg Selensky in zijn toespraak om een ​​bezoek aan Moskou om de Russische Angriff in Oekraïne te voorkomen. „We zullen meer geld uitgeven aan dollars en als we weigeren, zullen we een deal beëindigen,“ zei Trump tijdens een Wahlkampfveranstaltung in North Carolina. Het is „so vale Tote“, aldus de ex-president. „Elke deal, zelfs de slechtste deal, zou beter zijn geweest dan dat, maar we zouden het hebben gehad.“

Elke deal, zelfs de slechtste deal, zou beter zijn geweest als het een das was geweest. Donald Trump zei

In Oekraïne zijn er befürchtungen, dat de VS als een wichtigster Unterstützer des Landes in Abwehrkampf tegen Rusland weitgehend ausfallen könnten, valt Trump die Presidentswahl in november sollte won.

Selenskyj wil Amerikaans parlementslid ontmoeten – of wil hij Trump ontmoeten?

De Donnerstag heeft de verkiezingen voor Selenski en de Amerikaanse parlementen op het programma gericht. Mediaberichten over de resultaten van de Oekraïense president die met name de tijden in de VS met Trump rapporteerde. „Politico“ rapporteert alle dingen, op de een of andere manier is het gemakkelijk te begrijpen. Het Nachrichtenportal zal tot het einde van de termijn worden vervuld door Trumps Wahlkampfteam.

Onder de Bundestag am Mittwoch wordt de Mittel voor de militaire unterstützung van Oekraïne een bedrag van 400 miljoen euro opgeleverd. „Damit had de luchtverdediging, bepantsering, wapens, munitie en verdedigingstroepen kunnen verbeteren, wat de Oekraïense strijdkrachten heeft versterkt bij de verdediging van de landen“, zei Steffen Hebestreit.

dpa