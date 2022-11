Selenskyj warnt vor weiteren russischen Raketenangriffen auf die Ukraine

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, die Ukraine solle sich auf eine neue Angriffswelle aus Russland einstellen.

Letzte Woche verursachten Angriffe auf die Strominfrastruktur weit verbreitete Stromausfälle.

Zelensky sagte, Versorgungs- und Notfallteams arbeiteten rund um die Uhr, um Strom bereitzustellen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor neuen russischen Raketenangriffen auf sein Land gewarnt und Verteidigungskräfte und Bürger aufgefordert, sich auf eine neue Woche der Belastung des Stromnetzes vorzubereiten.

Die Warnung am Sonntag kam, als in Kiew Schnee fiel und die Temperaturen um den Gefrierpunkt schwankten und über Nacht Nebel vorhergesagt wurde.

Die Stadtbehörden sagten, die Arbeiter seien kurz davor, die Wiederherstellung von Strom, Wasser und Wärme abzuschließen, aber der hohe Verbrauch bedeutete, dass einige Stromausfälle verhängt worden seien. Millionen in und um Kiew mussten mit Störungen fertig werden, die durch Wellen russischer Luftangriffe verursacht wurden.

„Wir verstehen, dass die Terroristen neue Anschläge planen. Wir wissen das genau“, sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache. „Und solange sie Raketen haben, werden sie sich leider nicht beruhigen.“

Selenskyj sagte, die kommende Woche könne genauso schwierig werden wie die Vorwoche, als Angriffe auf die Strominfrastruktur die Ukrainer den schlimmsten Stromausfällen seit dem Einmarsch russischer Truppen im Februar ausgesetzt hätten.

„Unsere Verteidigungskräfte machen sich bereit. Das ganze Land bereitet sich vor“, sagte er. „Wir haben alle Szenarien ausgearbeitet, auch mit unseren Partnern.“

Es gab keine unmittelbare Reaktion aus Moskau auf Selenskyjs Behauptungen.

Seit Russland am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert ist, hat Moskau erklärt, es ziele nicht auf die Zivilbevölkerung. Der Kreml sagte am Donnerstag, dass Kiew das Leiden seiner Bevölkerung „beenden“ könne, indem es den Forderungen Russlands nachkomme.

Russland hat im September Teile des Ostens und Südens der Ukraine annektiert, und Präsident Wladimir Putin sagte, Moskaus territoriale Forderungen seien nicht verhandelbar. Nach der Annexion sagte Selenskyj, er werde nicht mit Moskau verhandeln und betonte, dass die territoriale Integrität der Ukraine nicht verhandelt werden könne.

Angespannte Frontlinien

Der Sonntag verlief relativ ruhig, ohne größere Angriffe auf Kiew oder andere Großstädte. Das zentrale Armeekommando der Ukraine sagte, russische Streitkräfte hätten vier Raketenangriffe gestartet und mehrfach auf zivile Objekte in der Region Dnipropetrowsk geschossen.

Das Institute for the Study of War (ISW), eine Denkfabrik, die die Entwicklungen in der Ukraine genau beobachtet, sagte, dass Berichte von beiden Seiten darauf hinwiesen, dass starker Regen und Schlamm Auswirkungen hatten, zusammen mit einem breiteren Frost, der entlang der Frontlinien in der Ukraine erwartet wird in den kommenden Tagen.

ISW sagte, russische Truppen gruben sich weiter östlich der Stadt Cherson ein, aus der ukrainische Truppen sie vor mehr als zwei Wochen vertrieben hatten, und setzten das „routinemäßige Artilleriefeuer“ über den Dnjepr fort. Die Denkfabrik zitierte auch Berichte, wonach russische Truppen mehrere Startraketen und Boden-Luft-Raketensysteme in Positionen näher an der Stadt verlegten.

Selenskyj sagte, die Lage an den Frontlinien in verschiedenen Teilen des Landes bleibe angespannt.

Er sagte:

Am schwierigsten ist es in der Region Donezk, wie es in den vergangenen Wochen der Fall war.

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte sagte, russische Truppen hätten ein Dutzend Dörfer in Donezk beschossen, darunter die Hauptziele Bakhmut und Avdiivka.

Moskau hat kürzlich wichtige Infrastrukturen durch Wellen von Luftangriffen angegriffen, die weit verbreitete Stromausfälle ausgelöst und Zivilisten getötet haben.

Nachrichtenangriffe am vergangenen Mittwoch verursachten den bisher schlimmsten Schaden in dem neunmonatigen Konflikt und ließen Millionen von Menschen ohne Licht, Wasser oder Heizung zurück, da die Temperaturen unter 0 ° C (32 ° F) fielen.

„Kolossaler“ Schaden

Der Netzbetreiber Ukrenergo, der die Schäden an Stromerzeugungsanlagen als „kolossal“ bezeichnet hat, sagte, dass kaltes Wetter den Energiebedarf allmählich erhöht, da die Arbeiter um die Reparatur zerstörter Kraftwerke rennen.

Es hieß, dass die Stromproduzenten nach den russischen Raketenangriffen am Mittwoch immer noch nicht die volle Stromversorgung wieder aufnehmen können und Energie sparen müssen, indem sie Stromausfälle verhängen.

„Aufgrund eines Kapazitätsdefizits, das derzeit bei etwa 20 Prozent liegt, ist das Regime der Verbrauchsbeschränkung noch in Kraft“, sagte Ukrenergo auf Telegram.

Zelensky sagte am Sonntag, Versorgungs- und Notfallteams arbeiteten rund um die Uhr, um Strom bereitzustellen, wobei die Situation „unter Kontrolle“ sei, obwohl in den meisten Regionen geplante Stromausfälle zur Wiederherstellung des Stromnetzes auftraten.

In Cherson sagte der Regionalgouverneur Jaroslaw Januschewitsch, dass 17 Prozent der Kunden jetzt Strom hätten. Weitere Stadtteile würden in den kommenden Tagen angeschlossen.

Inmitten der Stromausfälle evakuierte die ukrainische Regierung zusammen mit Freiwilligen einige ältere Menschen aus der südlichen Stadt.

„Wir müssen so viele Menschen wie möglich herausholen“, sagte Viktor Mironov, ein Freiwilliger. „Es gibt keinen Strom, kein Wasser und keine Lebensmittel. Hilfe wird benötigt. Krankenhäuser brauchen Hilfe, sie brauchen Medikamente. Wir müssen so viel wie möglich tun, damit unsere Leute eine warme Bleibe haben und mit allem Nötigen versorgt werden.“

Zelensky hat die Verbraucher ebenso wie die Beamten der Versorgungsunternehmen ständig gewarnt, Strom zu sparen.

Sergey Kovalenko, Chief Operating Officer von YASNO, das Kiew mit Energie versorgt, sagte am Samstagabend, die Situation in der Stadt habe sich verbessert, sei aber „ziemlich schwierig“ geblieben.

Selenskyj kritisierte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, er habe nicht genug getan, um den bedrängten Einwohnern zu helfen. Klitschko, ein ehemaliger Profiboxer, schlug Selenskyj zurück und sagte, die Kritik sei inmitten des russischen Militärfeldzugs fehl am Platz.

„Das ist sinnlos“, sagte Klitschko.