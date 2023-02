Selenskyj versucht, die Ukraine in der EU zu Hause zu machen – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Von künstlicher Intelligenz geäußert.

Die Ukraine wehrt russische Eindringlinge ab, um die europäische „Lebensweise“ zu bewahren, verkündete Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in Brüssel und plädierte leidenschaftlich dafür, dass sein Land der EU beitritt.

„Ich bin hier, um den Heimweg unseres Volkes zu verteidigen“, sagte der ukrainische Präsident vom Rednerpult im Europäischen Parlament vor Hunderten von EU-Abgeordneten und Spitzenbeamten.

Und dieser Weg nach Hause, sagte er, ist die EU.

„Das ist unser Europa, das sind unsere Regeln, das ist unsere Lebensweise, und für die Ukraine ist es ein Weg nach Hause, ein Weg nach Hause“, sagte er.

Es war Selenskyjs erste persönliche Ansprache in Brüssel seit der russischen Invasion im vergangenen Jahr, Teil einer Reise, die die Bindung der Ukraine an die EU festigen sollte. Kiew hofft, der EU in Rekordzeit beitreten zu können und die EU-Länder davon zu überzeugen, nicht nur moderne Panzer, sondern auch Kampfflugzeuge zuzusichern, während Russland eine erneute Offensive vorbereitet.

Selenskyjs Rede stützte sich stark auf das Thema, dass die Ukraine und die EU miteinander verbunden sind und beide Werte, eine Geschichte – und eine Zukunft teilen.

„Die Ukraine wird Mitglied der Europäischen Union“, sagte er voraus.