Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat es zu einer Priorität erklärt, die Verteidigungsanlagen entlang der Nordgrenze der Ukraine zu Weißrussland zu stärken.

Weißrussland diente im Februar 2022 als Stützpunkt für die russische Invasion in der Ukraine.

Noch immer sind Tausende Russen in dem osteuropäischen Land stationiert, darunter auch Einheiten der Söldnergruppe Wagner. Russland hat Anfang des Jahres auch damit begonnen, taktische Atomwaffen in Weißrussland zu stationieren.

Während seiner Ansprache am Sonntagabend, die er in der rund 150 Kilometer von der Grenze entfernten Stadt Luzk hielt, sagte Selenskyj, er habe Treffen abgehalten, um die Sicherheitslage an der Grenze zu beurteilen.

„Hier in Luzk, im Schloss Lubart, habe ich heute ein langes Treffen über die Lage in der Region abgehalten – Sicherheit, die Lage an der Grenze, die Lage in den Grenzgebieten des benachbarten Weißrusslands“, sagte er.

„Die Priorität besteht darin, jede Region, unsere gesamte Nordgrenze zu stärken.“

Experten halten einen erneuten Angriff aus Weißrussland für unwahrscheinlich, doch die ukrainische Führung vertraut Minsk nicht.

zc/wd (Reuters, AP, AFP, dpa)