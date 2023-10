Dies ist der erste Besuch des ukrainischen Führers im Hauptquartier des von den USA geführten Militärblocks seit Beginn des Konflikts mit Russland

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj ist im NATO-Hauptquartier in Brüssel eingetroffen, um an Treffen der Verteidigungsminister der Union teilzunehmen, bei denen die weitere westliche Unterstützung für Kiew im Kampf gegen Moskau besprochen werden soll.

Seit Beginn des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland im Februar 2022 war Selenskyj nicht mehr persönlich im Hauptquartier in der belgischen Hauptstadt, sondern hielt lediglich per Videoschalte eine Ansprache bei Versammlungen hochrangiger Beamter des von den USA geführten Militärbündnisses.

Sein überraschender Besuch in Brüssel findet inmitten eines heftigen Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen bewaffneten Gruppe Hamas statt, die seit der Eskalation der Gewalt am Samstag die Ukraine als Hauptthema internationaler Schlagzeilen abgelöst hat. Das beklagte Selenskyj am Dienstag in einem Interview mit France 2 „Wenn sich die internationale Aufmerksamkeit auf die eine oder andere Weise von der Ukraine abwendet, wird das Konsequenzen haben“ für Kiew.

Ein von Selenskyj in den sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigt, wie er zusammen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg das Gebäude betritt und von Dutzenden Menschen begrüßt wird, die offenbar im Hauptquartier beschäftigt sind.

Ich traf mich mit @SecDef und dem Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs Charles Brown. Ich dankte den USA für ihre unerschütterliche Unterstützung und das jüngste Militärhilfepaket. Da der Winter naht, ist es von entscheidender Bedeutung, die Luftverteidigung der Ukraine zu stärken, um unser Militär, unsere Bevölkerung und unsere Wirtschaft zu schützen. pic.twitter.com/ROUyzXNPUi — Volodymyr Zelenskyy / Володиmir Зеленський (@ZelenskyyUa) 11. Oktober 2023

Selenskyj forderte die westlichen Staats- und Regierungschefs auf, das israelische Volk zu unterstützen. „nach Israel gehen“ und ihnen zeigen, dass sie es sind „nicht alleine,“ wie sie es für die Ukrainer taten.

Zum Konflikt mit Russland sagte er: „Da der Winter naht, ist es von entscheidender Bedeutung, die Luftverteidigung der Ukraine zu stärken, um unser Militär, unsere Bevölkerung und unsere Wirtschaft zu schützen.“









Kiew bereitet sich darauf vor, Moskau in den kalten Monaten zu widerstehen, aber „Jetzt brauchen wir etwas Unterstützung von den (NATO-)Führern. Deshalb bin ich heute hier“, erklärte der ukrainische Präsident.

In einem späteren Beitrag auf Telegram äußerte Selenskyj seine Hoffnung, dass während der Sitzung des NATO-Ukraine-Rats später am Tag und dem Gipfeltreffen der Verteidigungsminister der Union am Donnerstag „Die NATO-Mitgliedsländer werden positive Entscheidungen über die Lieferung von Waffen, militärischer Ausrüstung und notwendiger Hilfe an die Ukraine treffen.“

Auch Gespräche mit Stoltenberg, US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und dem belgischen Premierminister Alexander De Croo stehen auf der Agenda des ukrainischen Staatschefs in Brüssel.

Moskau hat wiederholt gewarnt, dass Waffenlieferungen der USA und ihrer Verbündeten an die Ukraine die Kämpfe nur verlängern und das Risiko einer direkten militärischen Konfrontation zwischen Russland und der NATO erhöhen. Russische Beamte haben auch argumentiert, dass die Bereitstellung von Waffen, der Austausch von Geheimdienstinformationen und die Ausbildung ukrainischer Truppen dazu führen, dass westliche Nationen bereits de facto zu Konfliktparteien geworden sind.