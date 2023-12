Selenskyj sagt, inländische Waffenproduktion und US-Wahlen seien entscheidend für den Kriegserfolg in der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagt, der Krieg mit Russland befinde sich in einer neuen Phase. Der Winter dürfte die Kämpfe erschweren, nachdem eine Gegenoffensive im Sommer aufgrund des anhaltenden Mangels an Waffen und Bodentruppen keine gewünschten Ergebnisse gebracht habe.

Während sich der Winter dem Ende des zweiten Jahres in der Ukraine nähert, müssen sich die Militärführer mit neuen, aber vertrauten Herausforderungen auseinandersetzen: Es herrschen eisige Temperaturen und karge Felder, die die Soldaten ungeschützt zurücklassen. Und es besteht die erneute Gefahr großflächiger russischer Luftangriffe auf Städte, die auf Energieinfrastruktur und Zivilisten abzielen.

Am 25. November startete Moskau seinen umfangreichsten Drohnenangriff des Krieges, der im Februar 2022 begann, wobei die meisten der 75 im Iran hergestellten Shahed-Drohnen Kiew ins Visier nahmen – ein beunruhigender Präzedenzfall für die kommenden Monate.

Trotz Rückschlägen blieb Selenskky in einem Exklusivinterview am Donnerstag mit The Associated Press in Charkiw im Nordosten der Ukraine optimistisch.

Hier einige Highlights aus dem Interview:

Bescheidene Gewinne aus der diesjährigen Gegenoffensive

Die mit Spannung erwartete Gegenoffensive, die durch westliche Militärhilfe in zweistelliger Milliardenhöhe, einschließlich schwerer Waffen, unterstützt wurde, brachte nicht die erwarteten Durchbrüche. Nun machen sich einige ukrainische Beamte Sorgen, ob die weitere Hilfe so großzügig ausfallen wird.

„Wir wollten schnellere Ergebnisse. Aus dieser Perspektive haben wir leider nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt. Und das ist eine Tatsache“, sagte er.

Aber er lobte die Bemühungen der ukrainischen Truppen.

„Sehen Sie, wir geben nicht nach, ich bin zufrieden. Wir kämpfen mit der zweitbesten Armee der Welt, ich bin zufrieden“, sagte er mit Blick auf das russische Militär. Aber er fügte hinzu: „Wir verlieren Menschen, ich bin nicht zufrieden.“

ANSCHAUEN l Russische Ressourcen und geeignete Truppenzahlen stellen eine große Herausforderung für die Ukraine dar: Die Ukraine wird aufgefordert, ihre Strategie zu überdenken, um eine Pattsituation zu vermeiden Empfohlenes VideoDer oberste General der Ukraine sagt, er brauche mehr westliche Technologie, um eine Pattsituation mit Russland zu vermeiden, was Fragen über den weiteren Weg der Ukraine aufwirft.

Die statischen Kampflinien haben die Verbündeten der Ukraine nicht unter Druck gesetzt, ein Friedensabkommen mit Russland auszuhandeln.

„Ich spüre es noch nicht“, sagte er, fügte aber hinzu: „Manche Stimmen sind immer zu hören.“

Die Ukraine wolle „die Friedensformel vorantreiben und möglichst viele Länder der Welt einbeziehen, damit sie Russland politisch isolieren“, bemerkte er.

Abhängigkeit von im Ausland hergestellten Waffen

Die Munitionsvorräte gingen zur Neige und die Ukraine habe von Verbündeten nicht alle Waffen erhalten, die sie zur Abwehr Russlands brauche, sagte Selenskyj.

Als er sich das letzte Mal mit US-Präsident Joe Biden, Kongressabgeordneten und anderen Spitzenbeamten traf, richtete er einen dringenden Appell: Gebt der Ukraine günstige Kredite und Lizenzen für die Herstellung von US-Waffen.

„Geben Sie uns diese Möglichkeiten, und wir werden aufbauen“, sagte er ihnen. „Was auch immer der Aufwand und die Zeit sein wird, wir werden es schaffen, und zwar sehr schnell.“

Die Ukraine hat sowohl in den USA als auch in europäischen Ländern nach Möglichkeiten gesucht, die heimische Rüstungskapazität zu steigern.

In einer Erklärung vom 20. November erläuterten die USA ihre Beiträge in Bezug auf Waffen und militärische Ausbildung und gaben an, dass sie seit der Invasion Russlands im Februar 2022 etwa 44,2 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe geleistet hätten. Kanada hat über 1,5 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe zugesagt.

Die US-Wahl 2024

Am 5. November 2024 finden in den USA die Präsidentschaftswahlen statt, bei denen ebenfalls 33 Sitze im Senat und alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus im Rennen sind.

Eine aktuelle AP-Umfrage ergab, dass fast die Hälfte der Amerikaner der Meinung ist, dass zu viel für die Ukraine ausgegeben wird. Immer mehr Republikaner sind nicht dafür, mehr Hilfe zu schicken, und es ist nicht klar, ob und wann ein Antrag des Weißen Hauses auf zusätzliche Hilfe vom Kongress genehmigt wird.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Mitte) geht am 21. September 2023 mit dem Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell (links), und dem Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer (rechts), auf dem Capitol Hill in Washington, D.C. spazieren. McConnell ist ein starker Befürworter des Ukraine-Krieges Andere Republikaner, darunter Präsidentschaftskandidat Donald Trump, sind dagegen weniger begeistert. (Mark Schiefelbein/The Associated Press)

Darauf angesprochen antwortete Selenskyj unverblümt: „Die Wahl der Amerikaner ist die Wahl der Amerikaner.“

Was das Weiße Haus angeht, hat Biden nicht gezögert, die Ukraine zu unterstützen, aber der mutmaßliche republikanische Spitzenkandidat Donald Trump drohte einst damit, der Ukraine in seiner Amtszeit als Präsident erhebliche Hilfsgelder zu entziehen, was die Demokraten als persönlichen Vorteil bezeichneten, was zum Teil Gegenstand seines ersten Amtsenthebungsverfahrens war.

Selenskyj argumentierte, dass die Amerikaner mit der Hilfe für die Ukraine auch sich selbst helfen.

„Wenn die Widerstandsfähigkeit heute im Falle der Ukraine aufgrund mangelnder Hilfe und mangelnder Waffen und Finanzierung versagt, bedeutet dies, dass Russland höchstwahrscheinlich in NATO-Länder einmarschieren wird“, sagte er. „Und dann werden die amerikanischen Kinder kämpfen.“

Der Israel-Hamas-Krieg

Selenskyj ist nach wie vor besorgt darüber, dass die Unruhen im Nahen Osten die weltweite Aufmerksamkeit und Ressourcen von der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine abziehen könnten.

„Wir können bereits erkennen, dass sich die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft aufgrund der Tragödie im Nahen Osten verlagert“, sagte er. „Nur Blinde erkennen das nicht.“

Am 14. Oktober 2023 weht eine israelische Flagge neben einer ukrainischen Flagge im Zentrum von Kiew, Ukraine. Der ukrainische Präsident hat nach dem Hamas-Angriff seine Unterstützung für Israels Verteidigung zum Ausdruck gebracht, befürchtet jedoch, dass dadurch die Entschlossenheit und die westliche Hilfe im Kampf geschwächt werden Russland. (Gleb Garanich/Reuters)

In einem offensichtlichen Versuch, diese Befürchtungen zu zerstreuen, haben US-amerikanische und europäische Beamte seit den Anschlägen vom 7. Oktober in Israel weiterhin Kiew besucht.

Die Ukrainer verstehen, „dass wir auch um Aufmerksamkeit für einen umfassenden Krieg kämpfen müssen“, sagte er. „Wir dürfen nicht zulassen, dass die Menschen hier den Krieg vergessen.“

Positive Erkenntnisse aus den letzten Monaten

Der Ukraine sei es gelungen, schrittweise Gebietsgewinne gegen einen besser bewaffneten und befestigten Feind zu erzielen, sagte Selenskyj.

Darüber hinaus sei die Macht der Moskauer Schwarzmeerflotte geschwächt worden, nachdem ukrainische Angriffe die Luftverteidigung durchdrangen und ihr Hauptquartier auf der besetzten Krim trafen, fügte Selenskyj hinzu.

Mitglieder der Spezialeinheit Omega der ukrainischen Nationalgarde feuern am 8. November in der Frontstadt Avdiivka in der Region Donezk einen Mörser auf russische Truppen ab. (Serhii Nuzhnenko/Radio Free Europe/Reuters)

Und ein vorübergehender Getreidekorridor, der von Kiew nach dem Rückzug Russlands aus einem Kriegsabkommen eingerichtet wurde, um sichere Exporte zu gewährleisten, funktioniert immer noch.

Die Wahlen in der Ukraine werden wahrscheinlich auf Eis gelegt

Der Krieg habe es außerdem verunmöglicht, eine für März geplante Präsidentschaftswahl abzuhalten, sagte er.

Mit einem Budget, das voraussichtlich 22 Prozent des BIP des Landes für Verteidigung und nationale Sicherheit ausgibt, wird die Wirtschaft der Ukraine rund um einen Krieg umstrukturiert, dessen Ende nicht in Sicht ist, ähnlich wie das Alltagsleben ihrer Bürger.

Obwohl Selenskyj sagte, er sei bereit, eine Wahl abzuhalten, glaubten die meisten Ukrainer nicht, dass eine solche Abstimmung „gefährlich und bedeutungslos“ sei, da der Krieg wüte.

In Russland dürfte Putin nächstes Jahr für eine weitere sechsjährige Amtszeit kandidieren. Selenskyj sagte, dass die Abstimmung nicht demokratisch sei und dass die Welt die Abstimmung als illegitim bezeichnen sollte.