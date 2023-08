DDie ukrainische Regierung drängt dringend dazu, die versprochenen F-16-Kampfflugzeuge schnellstmöglich gegen den Aggressor Russland einzusetzen. „Unser Ziel ist es, dem Zeitpunkt näher zu kommen, an dem die F-16 uns helfen werden, die russischen Terroristen fernzuhalten. So schnell wie möglich“, schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitagabend auf Plattform X, ehemals Twitter. Neben den Niederlanden und Dänemark Auch Norwegen hat der Ukraine F-16-Lieferungen zugesagt.

Insgesamt sind Dutzende Flugzeuge beteiligt. Die genaue Lieferzeit ist nicht klar. Mit den Kampfflugzeugen will die Ukraine die Wirksamkeit ihrer Gegenoffensive gegen die russischen Angriffe erhöhen und vor allem ihren Luftraum – zusammen mit den Luftabwehrsystemen – besser als bisher schützen. Russland hingegen droht, dass der Einsatz von Kampfjets den Krieg noch blutiger machen werde.

„Unser Team im Ausland arbeitet daran, die Trainingseinsätze so weit wie möglich auszuweiten“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. „Unser Militär bereitet die Infrastruktur so schnell wie möglich vor und schickt Piloten und Ingenieure zur Ausbildung. Wir müssen sicherstellen, dass die Ukraine umfassend vorbereitet ist.“ Zuvor hatte er gesagt, dass die F-16 ausgeliefert werden sollten, sobald die Piloten ihre Ausbildung abgeschlossen hätten.

Nach einem Gespräch mit US-Präsident Joe Biden am Vortag sagte Selenskyj, die USA seien auch an der Ausbildung von Piloten und Ingenieuren beteiligt. Er kündigte außerdem an, dass neue Verteidigungspakete vorbereitet würden, um den Bedürfnissen der Soldaten an der Front gerecht zu werden. Details nannte er nicht.







Ukrainische Medien: Drohnenangriffe auf der Krim

Ukrainischen Medien zufolge griffen der ukrainische Geheimdienst SBU und Kiews Streitkräfte militärische Stellungen mit Drohnen auf der von Russland annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim an. Es gebe Dutzende Tote und Verletzte, berichtete die Ukrajinska Pravda am Freitag unter Berufung auf informierte Kreise beim SBU. Außerdem wurde ein Foto von Rauchwolken veröffentlicht. Demnach soll die 126. Brigade der russischen Schwarzmeerflotte im Dorf Perevalnoe unweit der Krimhauptstadt Simferopol angegriffen worden sein. Die Angaben waren nicht unabhängig überprüfbar. Von russischer Seite gab es hierzu zunächst keine Informationen.

Den Berichten zufolge trafen die Drohnen auch ein Munitionsdepot und umgingen dabei russische Luftabwehrsysteme. Auch Militärtechnik sei schwer beschädigt worden, hieß es. Auf den Sondereinsatz des SBU und der ukrainischen Streitkräfte waren die russischen Besatzer nicht vorbereitet.

Das russische Verteidigungsministerium und die Behörden auf der Krim hatten in der Vergangenheit immer wieder über den Abschuss ukrainischer Drohnen berichtet. Seit Wochen nimmt die Ukraine zunehmend Ziele auf der 2014 von Russland annektierten Halbinsel ins Visier. Nach mehr als anderthalb Jahren Krieg will sie mit ihrer Gegenoffensive sowohl die Krim als auch alle anderen besetzten Gebiete zurückerobern. Das angegriffene Land ist auf militärische Unterstützung des Westens gegen die zahlenmäßig weit überlegenen russischen Streitkräfte angewiesen.







Selenskyj setzt auf eine Zusammenarbeit mit der Türkiye

In seiner Videobotschaft informierte Selenskyj über ein Treffen mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan, der zu seinem ersten offiziellen Besuch in Kiew war. „Gemeinsam mit der Türkei können wir die Sicherheit Schritt für Schritt wiederherstellen“, sagte Selenskyj, auch mit Blick auf die von Russland gekündigte Vereinbarung, ukrainisches Getreide über das Schwarze Meer in die Türkei zu transportieren. Die Ukraine strebt eine Wiederaufnahme der Exporte an, ohne Russland in Verhandlungen einzubeziehen.

Ende Juli ist Russland aus dem für die Welternährungssicherheit wichtigen Abkommen ausgestiegen, das unter Vermittlung der Türkei und der UN geschlossen wurde. Seitdem gibt es keinen sicheren Seekorridor für Exporte. Das NATO-Mitglied Türkei unterhält enge Beziehungen sowohl zur Ukraine als auch zu Russland. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat wiederholt angeboten, im Konflikt zwischen Kiew und Moskau zu vermitteln, verfolgt aber auch eigene Interessen.

Auch auf diplomatischer Ebene kündigte Selenskyj für den Herbst weitere Initiativen an, „neue Schritte mit unseren Partnern zur Stärkung der Ukraine“. Innenpolitisch wird es neue Gesetzesinitiativen gegen Staatsbeamte geben, die die Ukraine nicht stärken, sondern eher schwächen. Nähere Angaben machte Selenskyj nicht. Allerdings hatte er immer wieder einen entschlosseneren Kampf gegen die Korruption im Staatsapparat angekündigt.