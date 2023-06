Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, seine Armee sei bereit, eine mit Spannung erwartete Gegenoffensive gegen Russland zu starten, warnte jedoch vor Massenverlusten, sofern westliche Verbündete nicht mehr Militärhilfe leisten könnten.

„Eine große Zahl von Soldaten wird sterben“, sagte Selenskyj, wenn Kiew nicht mit den nötigen Mitteln ausgestattet werde, um sich gegen russische Raketenangriffe zu verteidigen Wallstreet Journal in Kommentaren, die am Samstag veröffentlicht wurden.

„Jeder weiß genau, dass jede Gegenoffensive ohne Luftüberlegenheit sehr gefährlich ist“, sagte er.

„Stellen Sie sich das Gefühl eines Soldaten vor, der weiß, dass er kein Dach hat und nicht versteht, warum Nachbarländer eines haben.“

Insbesondere forderte Selenskyj mehr Lieferungen des in den USA hergestellten Luftverteidigungssystems Patriot, das seiner Meinung nach die einzige Waffe sei, die den Himmel der Ukraine verteidigen könne.

„Die Realität ist, dass 50 Patrioten größtenteils verhindern werden, dass Menschen sterben“, sagte er.

Zelenskyys Kommentare kamen, als der stellvertretende ukrainische Verteidigungsminister Wolodymyr W. Hawrylow die Wirksamkeit der Patriot-Verteidigungssysteme lobte, die Anfang des Jahres von den USA und Deutschland geliefert wurden.

Havrylov sagte am Rande der wichtigsten Sicherheitskonferenz Asiens, dem Shangri-La-Dialog in Singapur, dass die bestehenden Luftverteidigungssysteme der Ukraine für die Vorbereitung der Gegenoffensive von entscheidender Bedeutung seien.

Er sagte, Russlands „vorrangiges Ziel bestehe darin, unsere Gegenoffensive zu stoppen und Entscheidungszentren ins Visier zu nehmen.“

Für Russland „war es eine große Überraschung, festzustellen, dass die Wirksamkeit (ihrer ballistischen Raketen) gegenüber modernen Luftverteidigungssystemen, die wir von unseren Partnern erhalten haben, nahezu Null war“, fügte er hinzu.

Hier sind einige der anderen Entwicklungen im Zusammenhang mit Russlands Krieg in der Ukraine am Samstag, dem 3. Juni:

Wagners Prigoschin greift Kreml-Fraktionen an

Der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, hat Kreml-Fraktionen beschuldigt, Zwietracht zwischen seiner Söldnerorganisation und tschetschenischen Kämpfern säen zu wollen.

In einer von seinem Pressedienst veröffentlichten Nachricht sagte Prigozhin, dass die Äußerungen tschetschenischer Führer auf einer Sitzung des Sicherheitsrats am Freitag „ziemlich provokativ waren und darauf abzielten, mich zu verletzen und in Panik zu versetzen“.

„Die Büchse der Pandora ist bereits geöffnet – wir sind nicht diejenigen, die sie geöffnet haben“, sagte Prigozhin.

„Irgendein Kreml-Turm hat beschlossen, gefährliche Spiele zu spielen“, fügte er hinzu und benutzte das Wort „Turm“, um sich auf nicht identifizierte Fraktionen zu beziehen.

„Gefährliche Spiele sind in den Türmen des Kremls an der Tagesordnung … sie zerstören einfach den russischen Staat.“

Der ehemalige Gastronom, der jetzt eine Privatarmee leitet, ging auch gegen den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu vor und drohte, seine eigenen Söldner nach Belgorod zu entsenden, wenn das Militär den wiederholten militärischen Übergriffen, zu denen Guerillagruppen die Verantwortung übernommen haben, kein Ende bereiten könne.

„Das Verteidigungsministerium ist nicht in der Lage, überhaupt etwas zu unternehmen, da es de facto nicht existiert – es herrscht Chaos“, sagte Prigozhin.

Bei Beschuss von Belgorod sind zwei Russen ums Leben gekommen

Zwei Menschen sind am Samstag in der russischen Grenzregion Belgorod bei einem ukrainischen Beschuss ums Leben gekommen, wie ein Beamter sagte.

„Seit heute Morgen steht der Bezirk Schebekino unter Beschuss der ukrainischen Streitkräfte“, sagte der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow.

Belgorod war letzten Monat Schauplatz eines Überfalls, für den Moskau Kiew verantwortlich machte. Ukrainische Beamte bestritten jegliche Verantwortung und verwiesen auf russische Guerillagruppen, die später die Verantwortung für die Angriffe übernahmen.

Selenskyj ordnet Untersuchung von Obdachlosenheimen nach Todesfällen an

Selenskyj forderte seine Regierung am Freitagabend auf, die Probleme mit Luftschutzbunkern in der Hauptstadt Kiew zu beheben, da Russland weiterhin schwere Raketenangriffe auf die Stadt anwendet.

Seine Kommentare zu den Notunterkünften in seiner nächtlichen Ansprache kommen, nachdem drei Menschen, darunter ein neunjähriges Kind, durch Raketentrümmer getötet wurden, nachdem sie Berichten zufolge keinen Zugang zu einem verschlossenen Notunterkünft hatten. Die Polizei hat im Rahmen einer Untersuchung der Todesfälle vier Personen festgenommen.

Selenskyj sagte, Kiewer Bewohner hätten berichtet, dass es zu wenige Unterkünfte gebe, dass diese manchmal verschlossen seien und dass der Zugang zu ihnen manchmal schwierig sei.

Er sagte, in manchen Stadtteilen fehle es völlig an Bunkern.

Kiewer Bewohner wurden in den letzten Wochen gezwungen, vor fast ständigen Angriffen Zuflucht zu suchen Bild: Dominika Zarzycka/NurPhoto/picture Alliance

„Dieses Maß an Nachlässigkeit in der Stadt kann nicht gerechtfertigt werden“, sagte Selenskyj und fügte hinzu, er habe den Minister für strategische Industrie und den Innenminister angewiesen, eine „vollständige Prüfung der Luftschutzbunker“ durchzuführen.

Selenskyj und der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko, die bereits zuvor aneinandergeraten waren, tauschen offenbar die Schuld in der Frage der Unterkünfte aus. Klitschko sagte, Verbündete des Präsidenten seien für die Defizite verantwortlich.

Die Staatsanwaltschaft in Kiew sagte, sie habe sich mit der Polizei zusammengetan, um die Situation zu untersuchen, und sie prüfe auch eine mögliche Veruntreuung von Geldern, die für die Reparatur der Unterkünfte vorgesehen waren.

Kiew erlebte allein in dieser Woche sechs aufeinanderfolgende Nächte und einen Tag Bombenangriffe durch russische Streitkräfte. Die meisten Raketen und Drohnen wurden von der ukrainischen Luftabwehr zerstört.

Kernkraftwerk Saporischschja „extrem gefährdet“: Grossi von der IAEA

Das größte Kernkraftwerk der Ukraine und Europas, das Kernkraftwerk Saporischschja, befinde sich weiterhin in einer „höchst prekären“ Situation, da es drei Monate lang nicht über eine unzureichende externe Notstromversorgung verfügte, so der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi , hat davor gewarnt.

Die IAEO sagte, die Anlage in der Nähe der südöstlichen Stadt Enerhodar sei nun auf eine einzige betriebsbereite Stromleitung für die externe Stromversorgung angewiesen. Die Anlage benötigt externen Strom, um Reaktoren zu kühlen und andere wichtige Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen.

Sollte die Leitung ausfallen, wie es am 22. Mai der Fall war, wäre das Kraftwerk gezwungen, auf Notstrom-Dieselgeneratoren zu setzen, teilte die IAEA mit.

Vor Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 verfügte das Kraftwerk über vier externe Stromleitungen.

„Die allgemeine Situation am Standort bleibt äußerst prekär und potenziell gefährlich“, sagte Grossi und fügte hinzu, dass „verstärkte Anstrengungen erforderlich seien, um eine stabilere und vorhersehbarere externe Stromversorgung sicherzustellen“.

Das aus sechs Reaktoren bestehende Kraftwerk ist seit März 2022 von russischen Streitkräften besetzt.

Das Kernkraftwerk Saporischschja war im Zuge der russischen Invasion Gegenstand heftiger Kämpfe Bild: Erik Romanenko/Tass/dpa/picture Alliance

Indonesien fordert ein UN-Referendum über „umstrittenes“ Gebiet in der Ukraine

Der indonesische Verteidigungsminister hat einen Mehrpunkte-Friedensplan für die Ukraine vorgeschlagen und den Verteidigungsgipfel des Shangri-La-Dialogs in Singapur aufgefordert, eine Erklärung abzugeben, in der die Einstellung der Feindseligkeiten gefordert wird.

Der von Prabowo Subianto vorgelegte Plan sah einen Waffenstillstand und eine entmilitarisierte Zone vor, die von UN-Friedenstruppen überwacht wird.

Er sagte auch, dass ein UN-Referendum abgehalten werden sollte, „um die Wünsche der Mehrheit der Bewohner der verschiedenen umstrittenen Gebiete objektiv zu ermitteln“.

Es ist unwahrscheinlich, dass der Plan des indonesischen Verteidigungsministers in Kiew Anklang finden wird Bild: Rifkianto Nugroho/Detik.com

„Ich schlage vor, dass der Shangri-La-Dialog eine Form der … freiwilligen Erklärung findet, in der sowohl die Ukraine als auch Russland aufgefordert werden, unverzüglich Friedensverhandlungen aufzunehmen“, sagte Prabowo.

Seine Beschreibung der von Russland kontrollierten Gebiete in der Ukraine als „umstrittene Gebiete“ ist nach internationalem Recht höchst fragwürdig und widerspricht der Haltung der Ukraine und ihrer Verbündeten, dass die territoriale Integrität Kiews grob verletzt worden sei.

Der indonesische Präsident Joko Widodo hat zuvor sowohl Kiew als auch Moskau seine Dienste als Friedensvermittler angeboten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen 10-Punkte-Friedensplan vorgeschlagen, der Russland zum Abzug aller seiner Truppen aus der Ukraine auffordert.

zc, tj/rs (dpa, Reuters, AFP, AP)