Selenskyj greift „Gerüchte“ an, dass er im Begriff sei, seinen Verteidigungsminister während des Krieges zu feuern

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj versucht, weitverbreitete Berichte auszumerzen, dass er im Zuge eines Korruptionsskandals, der in diesem umkämpften Land einen Nerv der Öffentlichkeit getroffen hat, seinen Verteidigungsminister ersetzen wird.

In einer Ansprache vor dem Parlament forderte Selenskyj am Dienstag ein Ende der „Gerüchte oder anderer Pseudoinformationen“ darüber, ob Verteidigungsminister Oleksii Reznikov entlassen werde.

Seine Erklärung sollte den ersten großen politischen Brand löschen, den seine Regierung erlebt hat, seit Russland vor fast einem Jahr seine groß angelegte Invasion gestartet hat.

Der Präsident sagte, dass Vermutungen über Reznikovs Schicksal die nationale Einheit in einer kritischen Zeit des Krieges nur untergraben.

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov (rechts) spricht neben Innenminister Denys Monastyrskyi zu den Medien, nachdem er Anfang 2022 eine Übung von Einsatzkräften und Truppen der Nationalgarde in der verlassenen Stadt Tschernobyl beobachtet hatte. (Murray Brewster/CBC-Nachrichten)

Selenskyj wies darauf hin, dass nur der Präsident einen Minister entlassen könne.

„Wir unternehmen auf verschiedenen Ebenen im Verteidigungs- und Sicherheitssektor personelle und institutionelle Schritte, die die Position der Ukraine stärken können“, schrieb Selenskyj in einem Telegram-Beitrag und zitierte seine Äußerungen gegenüber dem Gesetzgeber.

Sein Schweigen bis zu diesem Punkt hat die Spekulationen jedoch nur angeheizt.

David Arakhamia, ein hochrangiger Parlamentsabgeordneter, der zufällig auch ein wichtiger Unterstützer des Präsidenten ist, wurde am Sonntag zitiert, als Reaktion auf einen Korruptionsskandal im Verteidigungsministerium, bei dem es um Lebensmittellieferungen ging, würde Reznikov aus der Verteidigung geschoben und ein anderes Portfolio erhalten Soldaten.

Am nächsten Tag schien Arakhamia seine Kommentare teilweise zurückzunehmen, als er sagte, dass es „diese Woche“ keine personellen Veränderungen geben würde.

Andere Mitglieder des ukrainischen Parlaments haben Reznikovs Bilanz öffentlich verteidigt.

Konventionelle Weisheit

Oleksandr Musiienko, der Leiter des Zentrums für Militär- und Rechtsstudien in Kiew, sagte, der Minister selbst sehe sich keinen persönlichen Korruptionsvorwürfen gegenüber. Was sich in der vergangenen Woche oder länger abgespielt habe, sei eine Übung in politischer Rechenschaftspflicht gewesen, sagte er.

Zelenskyy ist entschlossen zu zeigen, dass Kiew ein sicherer Verwalter für Milliarden von Dollar an alliierter Hilfe sein kann – und auch ein sicherer Ort für westliche Investitionen, während seine Regierung darum kämpft, die Wirtschaft über Wasser zu halten.

Musiienko sagte, die Regierung sei politisch zwischen einem Felsen und einem harten Ort gefangen. Konventionelle Weisheit, sagte er, bestehe darauf, dass, wenn es „Korruption in [Reznikov’s] Ministerium, also muss er unter seinem Ministerium zurücktreten.“

Aber Musiienko sagte, es gebe im Parlament keinen klaren Konsens darüber, was mit Reznikov geschehen solle.

Ende letzten Monats gab der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) bekannt, dass er ein großangelegtes Veruntreuungsprogramm aufgegeben habe, das darauf abzielte, öffentliche Gelder abzuschöpfen, die für den Kauf von Lebensmitteln für das Militär bestimmt waren.

In einer Erklärung, die am 3. Februar auf Telegram veröffentlicht wurde, sagte die SBU, der Betrug habe das Verteidigungsministerium mehr als 119,5 Millionen Griwna gekostet – etwa 3,24 Millionen US-Dollar oder etwa 4,3 Millionen Cdn.

Die Bestätigung folgte Behauptungen in lokalen Medien, dass das Ministerium Lieferanten für das Essen überbezahlt habe. Das Unternehmen im Zentrum des Skandals bestand darauf, dass es sich um einen technischen Fehler handelte und kein zusätzliches Geld tatsächlich den Besitzer wechselte. Das Verteidigungsministerium wies die Medienberichte als haltlose Anschuldigungen zurück.

Als der Skandal zunahm, sagte Selenskyj nichts. Aber angesichts der Schlagzeilen am Dienstag, in denen es um „Aufruhr“ im Verteidigungsministerium ging, entschied sich der Präsident, sich zu äußern.

„Nur wenn wir unserem Land helfen, dem Feind nicht erlauben, mit den Emotionen unseres Volkes zu spielen, und alles tun, damit unsere Krieger mehr Waffen haben, können wir den Erfolg der Ukraine sicherstellen“, sagte er dem ukrainischen Parlament. „Und wir werden!“

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikov schüttelt Verteidigungsministerin Anita Anand die Hand, als sie zu einem Treffen im NATO-Hauptquartier in Brüssel eintreffen. (Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images)

Die Beratungen über Reznikovs Zukunft waren der erste öffentliche Riss in der soliden Front der ukrainischen Kriegsführung.

Musiienko sagte, der Zeitpunkt sei schlecht, da er nächste Woche vor dem regulären Treffen der verbündeten Nationen stattfindet, die die Ukraine mit militärischer Ausrüstung versorgen. Es wird erwartet, dass die Ukraine zu diesem Treffen energisch für westliche Kampfflugzeuge argumentiert.

„Er hat gute Beziehungen zu unseren Verbündeten“, sagte Musiienko über Reznikov. „Das ist wichtig.“

Der Skandal kommt auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt für die Kriegsanstrengungen selbst. Russland hat seine Bereitschaft signalisiert, im Vorfeld des einjährigen Jahrestages der Invasion in die Offensive zu gehen.

Musiienko sagte, die Untersuchung der Lebensmittelverträge werde fortgesetzt und die Entdeckung möglicher Unregelmäßigkeiten sei ein Zeichen dafür, dass die „Antikorruptionsstrukturen“ der Ukraine funktionierten.