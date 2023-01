Selenskyj fordert weitere Militärhilfe – Scholz warnt vor „Überbieten der Konkurrenz“

Auch Kanada beliefert die Ukraine mit Panzern, und Kiew ist erleichtert über das Waffenversprechen. Doch der jüngste heftige Angriff aus Russland zeigt aus Sicht von Wolodymyr Selenskyj: Es ist noch nicht vorbei. Olaf Scholz mahnt zur Zurückhaltung.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekräftigte den Bedarf seines Landes an weiteren Waffenlieferungen neben den nun zugesagten Kampfpanzern: „Die russische Aggression kann nur mit angemessenen Waffen gestoppt werden“, sagte er in seiner Videoansprache.

Die Ukraine braucht nach eigenen Angaben Kampfflugzeuge, um sich gegen die seit elf Monaten andauernde russische Invasion zu verteidigen.

Russische Angriffswelle Hinweise auf weitere Waffen



„Der Terrorstaat wird es nicht anders verstehen“, begründete Selenskyj seine Forderung nach weiteren Waffenlieferungen. Das habe die jüngste russische Angriffswelle wenige Stunden zuvor, bei der mindestens elf Menschen ums Leben gekommen seien, erneut gezeigt, so der ukrainische Präsident.

Zuletzt hatte die Bundesregierung beschlossen, dass Deutschland in einem ersten Schritt 14 Kampfpanzer Leopard 2A6 an die ukrainischen Streitkräfte abliefert. Auch andere Länder sollen die Erlaubnis erhalten, die in Deutschland hergestellten Panzer an das angegriffene Land weiterzugeben. Außerdem wollen die USA Abrams-Kampfpanzer beisteuern.

Selenskyj bedankte sich dafür bei Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Joe Biden – pochte aber auch auf die zusätzliche Lieferung von „Langstreckenraketen“, Kampfjets und mehr Artillerie. Scholz schließt jedoch die Lieferung von Kampfflugzeugen oder gar den Einsatz von Bodentruppen aus.

Das an die Ukraine grenzende EU-Land Polen steht der Idee, Kampfjets zu liefern, grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber. Nach Angaben der Regierung in Warschau würde sie es unterstützen, wenn die Nato über Kampfflugzeuge für die Ukraine entscheiden würde. „Ich denke, wir, die NATO, müssen mutiger sein“, sagte Premierminister Mateusz Morawiecki dem französischen Sender LCI. Aber natürlich könne es nur eine Entscheidung der gesamten Nato sein, sagte der Regierungschef. Auch die Regierungen in Washington und Paris schließen Lieferungen nicht aus.

„Panzerkoalition“ aus zwölf Ländern



Selenskyj dankte in seiner jüngsten Rede vor allem Kanada, das wenige Stunden zuvor angekündigt hatte, auch vier Leopard-Panzer zu liefern. Die Panzerkoalition – wie er sie nannte – besteht nun aus zwölf Ländern, wie er sagte. Die Auslieferung der Kampfpanzer soll laut Kanadas Verteidigungsministerin Anita Anand „in den kommenden Wochen“ erfolgen. Außerdem sollen kanadische Soldaten ihre ukrainischen Kollegen bei der Indienststellung der Panzer unterstützen. Kanada erwägt, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Panzer zu schicken.

Ungeachtet der Kritik im In- und Ausland will Bundeskanzler Scholz seinen Kurs bei Waffenlieferungen an die Ukraine fortsetzen. Er warne davor, „sich in einen ständigen Überbietungswettbewerb bei Waffensystemen einzulassen“, sagte er dem „Tagesspiegel“. Es gehe ihm „immer um Koordination, Rücksichtnahme und Abstimmung“, sagte Scholz. „Ich verspreche Ihnen, wir haben immer die Sicherheit Deutschlands im Blick“, sagte er. „Für mich ist das verantwortungsvolle Politik in einer Zeit, in der so ein schrecklicher Krieg in unserer Nähe stattfindet.“

