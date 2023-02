Selenskyj fordert die EU-Verweigerer auf, die Führer des russischen Atomenergiegiganten – POLITICO – zu sanktionieren

KIEW – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat EU-Mitgliedstaaten, die Sanktionen wegen des Kernkraftwerks Zaporizhzhia blockieren, das von Russlands Atomenergiegigant Rosatom betrieben wird, in die Luft gesprengt und sie ermahnt, gezielter gegen die Unternehmensspitze vorzugehen.

Zusammen mit EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte Selenskyj am Ende eines EU-Ukraine-Gipfels in Kiew: „Wir brauchen immer noch die Unterstützung aller EU-Führer“, was darauf hindeutet, dass einige europäische Staaten die EU treffen bremst, wenn es um Sanktionen gegen Russland geht, insbesondere bei Verbrechen in dem von Russland besetzten Werk Saporischschja im Südosten der Ukraine.

Zelenskyy sagte, dass die Top-Manager des Werks auf die Sanktionsliste gesetzt werden sollten, und fügte hinzu, dass die Identität der Verantwortlichen bekannt sei: „Welche anderen Beweise brauchen Sie?“ er sagte.

Er beschuldigte Russland, ukrainische Nuklearexperten und Spitzenmanager aus dem Werk als Geiseln genommen und ihre Kinder nach Russland geschickt zu haben, und rief Länder auf, die sich immer noch weigern, Sanktionen gegen die Spitzenmanager von Rosatom zu verhängen

„Was wäre, wenn ihre Kinder einfach mitgenommen, in die Busse gesteckt und gewaltsam in die Russische Föderation gebracht würden?“ Er fügte hinzu, dass eine solche „Zwangsabschiebung“ Sanktionen als Reaktion erfordere.

Ungarn, Bulgarien, Finnland und die Slowakei gehören zu den Ländern, die gegen Sanktionen gegen Rosatom sind, angesichts der Bedeutung der Anlage für ihren heimischen Energiebedarf.

Aber EU-Beamte begrüßten insgeheim die Tatsache, dass der Fokus nun auf der gezielten Bekämpfung von Einzelpersonen liegt und nicht auf Kernbrennstoffen selbst, die ihrer Meinung nach für Russland in Bezug auf die Einnahmen sehr wenig wert sind.

Selenskyj sagte auch, seine Regierung schaue sich die Komponenten von Drohnen und Raketen an, um herauszufinden, welche Teile an Russland geliefert und ihm geholfen würden.

Obwohl er den Iran oder andere Länder nicht ausdrücklich erwähnte, nannte Selenskyj auch Nicht-EU-Länder, die Sanktionen umgehen und den russischen Krieg ermöglichen könnten.

„Ich bin beleidigt über die Aktionen der Länder, die unsere Partner sind, aber finanziell sind sie Partner Russlands in diesem Krieg“, sagte er.

Die Frage der Sanktionen war Gegenstand des privaten Treffens zwischen Selenskyj und den Präsidenten der Europäischen Kommission und des Rates am Freitag. Von der Leyen sagte, dass das 10. Sanktionspaket bis zum 24. Februar, dem ersten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine, vereinbart werde, und stellte fest, dass es einen Wert von etwa 10 Milliarden Euro habe.

Michel sagte auch, dass es dem Europäischen Rat gelungen sei, sich einstimmig auf neun Sanktionspakete zu einigen, und fügte hinzu, dass „wir mehr tun müssen und mehr tun werden“.

Selenskyjs Appell an alle EU-Länder, weitere Sanktionen gegen Russland zu unterstützen, folgt auf ein Treffen am Donnerstag mit von der Leyen, bei dem er warnte: „Das Tempo der Sanktionen in Europa hat sich etwas verlangsamt; und der russische Terrorstaat hat sich beschleunigt.“

„Je mehr wir das tun, desto näher werden wir der Niederlage der russischen Aggression sein.“

Selenskyj ließ auch eine Warnung über sein eigenes Land ertönen und forderte die Ukrainer auf, „sich zu vereinen“ und motiviert zu bleiben.

„Die Motivation kommt nicht nur von den Partnern“, sagte er, sondern auch „vom Spirit aus dem eigenen Land“.

In Bezug auf die Situation in Bachmut, wo die Ukrainer schwere Verluste erlitten haben sollen, nannte Selenskyj die Gefallenen „Helden“ und fügte hinzu, dass schnellere Waffenlieferungen nicht nur in Bachmut einen Unterschied machen würden.

Er warnte auch davor, dass einige ukrainische Städte, insbesondere solche, die nicht von russischen Streitkräften besetzt sind, angesichts des Krieges jetzt „entspannt“ zu sein scheinen – eine Veränderung seit Beginn der russischen Invasion. Damals „waren wir alle im Krieg“, sagte Selenskyj.

Wilhelmine Preussen steuerte die Berichterstattung bei.