DDer ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirbt auf einer erneuten Auslandsreise für die Unterstützung seines von Russland angegriffenen Landes und für die NATO-Mitgliedschaft. Am späten Donnerstagabend lobte er in Prag das besondere Engagement Tschechiens in der Militärhilfe. „Die Tschechische Republik und das tschechische Volk helfen uns wirklich, dem Sieg näher zu kommen“, sagte Selenskyj im Telegram.

Unterdessen will die EU finanzielle Anreize für die Verteidigungsindustrie schaffen, die Ukraine beim Ausbau der Produktionskapazitäten für Munition und Raketen zu unterstützen. US-Medien berichteten, dass Washington nun den Forderungen Kiews nach der Lieferung international verbotener Streumunition nachkomme. Selenskyj hatte dies immer wieder gefordert, um möglichst viele Russen zu töten.

Die New York Times berichtete am Donnerstag unter Berufung auf ungenannte Regierungsquellen, dass die US-Regierung die Lieferung von Streumunition an die Ukraine plane. Das Pentagon wollte dies zunächst nicht bestätigen. „Ich habe heute nichts Konkretes zu verkünden“, sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder. Das Weiße Haus hatte zuvor erklärt, es prüfe den Transfer von Streumunition in die Ukraine. Laut CNN könnten die Pläne nun an diesem Freitag offiziell bekannt gegeben werden.

Bei Streumunition handelt es sich um Raketen und Bomben, die in der Luft über dem Ziel explodieren und viele kleine Sprengkörper – sogenannte Submunitionen – zerstreuen oder freisetzen. Die Art der Munition steht in der Kritik, da ein erheblicher Prozentsatz der Sprengsätze oft nicht detoniert, sondern als Blindgänger vor Ort verbleibt und so die Bevölkerung gefährdet. Deutschland und viele andere Länder haben einen Vertrag zum Verbot von Streumunition unterzeichnet. Die Vereinigten Staaten haben das Abkommen jedoch nicht unterzeichnet.







„Ich möchte anmerken, dass die Russen bereits Streumunition auf dem Schlachtfeld eingesetzt haben“, sagte Pentagon-Sprecher Ryder. Die USA hatten Streumunition in ihren Beständen. Ryder wies darauf hin, dass ältere Munition eine höhere Rate an Blindgängern aufwies. „Wir würden Geschosse mit einer geringeren Blindgängerrate, für die wir aktuelle Testdaten haben, sorgfältig auswählen“, sagte Ryder. Menschenrechtsorganisationen haben wiederholt den Einsatz von Streumunition im Krieg in der Ukraine kritisiert.