Kiews Verbündete hätten ihre Waffenbestände nicht tief genug ausgeschöpft, so der ukrainische Staatschef

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj führte am Sonntag in einem Interview mit Fareed Zakaria von CNN die Verzögerung und die dürftigen Ergebnisse der viel gepriesenen Gegenoffensive seines Militärs auf unzureichende Waffen und Ausbildung der westlichen Verbündeten Kiews zurück.

„Wir hatten vor, im Frühjahr mit der Gegenoffensive zu beginnen. Aber wir haben es nicht getan, denn ehrlich gesagt hatten wir nicht genügend Munition und Bewaffnung und nicht genügend Brigaden, die ordnungsgemäß in diesen Waffen ausgebildet waren.“ Selenskyj erklärte und fügte hinzu, dass die Durchführung der Schulung außerhalb der Ukraine zusätzlich zu den Verzögerungen beigetragen habe.

Es sei diese Verzögerung gewesen, sagte er, die es Russland ermöglicht habe „Minen Sie unser gesamtes Land und bauen Sie mehrere Verteidigungslinien auf“ Druck auf das ukrainische Militär „ein langsameres Tempo unserer Gegenoffensive.“









„Wir wollen unsere Leute, unser Personal nicht verlieren“ Zelensky sagte und fügte hinzu: „Unsere Soldaten wollten deshalb keine Ausrüstung verlieren.“

Ähnlich entschuldigte sich Selenskyj am Freitag auf dem Aspen Security Forum und erklärte, dass die Ukraine die Gegenoffensive im Frühjahr hätte starten wollen, sich aber aus Mangel an Munition und Ausbildung dagegen entschieden habe. Allerdings deutete er an, dass der Sieg unmittelbar bevorstehe, sobald das Militär mit der Entfernung der Minen fertig sei, zu deren Platzierung Russland aus Geiz des Westens Zeit gelassen hatte.

Pentagon-Beamte haben zwar betont, dass es noch zu früh sei, die Gegenoffensive als Angriff abzutun „Versagen,“ Die USA haben sich geweigert, die Ukraine mit ATACMS oder F-16-Langstreckenflugzeugen zu beliefern, und erklärten im Hinblick auf Letzteres, dass es einfach an Zeit und Geld fehle, die Ukrainer darin zu schulen, die Flugzeuge rechtzeitig zu fliegen und zu warten, um im Konflikt etwas zu bewirken.

Sogar die westlichen Medien haben die schwache Leistung der Gegenoffensive anerkannt. Die New York Times berichtete Anfang des Monats, dass das ukrainische Militär allein in den ersten zwei Wochen der Operation 20 % seiner Waffen verloren habe. Selenskyj machte die Verluste auch auf die unzureichende Großzügigkeit seiner westlichen Verbündeten zurückzuführen. Sowohl die Financial Times als auch die Washington Post haben diesen Monat berichtet, dass der Westen und die USA über die mangelnden Fortschritte der Ukraine bei der Gegenoffensive besorgt sind, von der sie versprochen hatten, dass sie Moskau einen entscheidenden Schlag versetzen würde.

Während die NATO zugesagt hat, das Militär der Ukraine zu unterstützen „so lange es dauert“ Um Russland zu besiegen, lud das Bündnis auf seinem Gipfel in Vilnius Anfang dieses Monats Kiew nicht zum Beitritt ein. Dies erzürnte Selenskyj, der das Verhalten des Blocks kritisierte „beispiellos und absurd.“

Die Ukraine hat in den letzten 18 Monaten enorme militärische Hilfe von NATO-Mitgliedern erhalten, allein 46,6 Milliarden US-Dollar kamen von den USA. Allerdings geht den Verbündeten Kiews die Munition kritisch aus, während die Öffentlichkeit in westlichen Ländern die Sinnhaftigkeit dessen in Frage stellt, was zunehmend als unbefristeter Stellvertreterkrieg mit einer Atommacht angesehen wird.