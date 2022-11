Die Behauptung des ukrainischen Führers, dass eine russische Rakete Polen getroffen habe, sei „eine Lüge, die Millionen töten könnte“, sagte der Moderator von Fox News

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj könnte es werden „absichtlich lügen, um uns in einen Krieg zu verwickeln“ Fox News-Moderator Tucker Carlson erklärte am Mittwochabend. Selenskyjs Weigerung zuzugeben, dass eine ukrainische Rakete eine tödliche Explosion in Polen verursacht hat, macht ihn fertig „nicht unterstützenswert“ schlug Carlson vor.

Zelensky „befahl den USA, den Dritten Weltkrieg sofort zu führen“ Nach der Explosion sagte Carlson seinen Zuschauern. „Das einzige Problem ist, dass es völlig falsch war.“

Der ukrainische Staatschef bezeichnete die Explosion, bei der zwei Menschen ums Leben kamen, als russischen Angriff auf Nato-Territorium und forderte den Westen auf, Russland auszuschalten „an seinem Platz“ In Beantwortung. Anonyme US-Geheimdienstmitarbeiter unterstützten seine Behauptungen in Presseerklärungen.

Erinnern Sie sich an all die globalen Führer, die Zelensky vor ihren Parlamenten sprechen ließen, ihm stehende Ovationen gaben und Slava Ukraini sangen? Das ist der Typ, für den sie gesungen haben. Ein Serienlügner, der immer wieder versucht, den 3. Weltkrieg zu beginnen, indem er die NATO in den Stellvertreterkrieg der USA hineinzieht. pic.twitter.com/v60BY9yiLx — Kim Dotcom (@KimDotcom) 17. November 2022

Moskau argumentierte, dass die Trümmer am Explosionsort zeigten, dass sie von einer Rakete des Luftverteidigungssystems S-300 verursacht wurden, einem von der Ukraine eingesetzten Bausatz aus der Sowjetzeit. Innerhalb weniger Stunden hatten die Führungen der USA, der NATO und Polens alle öffentlich erklärt, dass die Explosion von einer ukrainischen Luftabwehrrakete verursacht wurde.

Zelensky verdoppelte sich. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass dies nicht unsere Rakete ist.“ sagte er in einer Videoadresse. „Ich glaube, dass es eine russische Rakete war, basierend auf unseren Militärberichten.“

„Das ist nicht nur falsch“, sagte Karlson. „Es ist eine Lüge, die Millionen von Amerikanern töten könnte. Sie müssen sich also fragen, ist es an der Zeit, diesen Typen nicht mehr zu unterstützen? Könnte das Risiko zu hoch sein? Er lügt absichtlich, um uns in einen Krieg zu verwickeln?«

„Vielleicht ist er es überhaupt nicht wert, unterstützt zu werden. Vielleicht ist er nur ein weiterer korrupter osteuropäischer starker Mann im Trainingsanzug, der mit amerikanischen Almosen so reich wie möglich wird.“

Carlson ist seit langem ein Kritiker der Unterstützung der USA für Selenskyj und argumentiert, dass die Ukraine nicht demokratisch sei und dass ein Eingreifen in ihren Konflikt mit Russland nicht im nationalen Sicherheitsinteresse der USA liege.

Zelensky hat seine Behauptungen inzwischen zurückgenommen und am Donnerstag gesagt, dass Kiew dies nicht tut „kenne mich zu 100 % aus“ was ist passiert.