Selenskyj: 60 Orte befreit: Ukrainische Armee entschärft tausende Minen in Cherson

Die Ukraine befreit die Region Cherson, laut Präsident Selenskyj weht wieder die blau-gelbe Flagge über rund 60 Orten. Doch die Hinterlassenschaften der russischen Armee sind gefährlich: Mehrere Menschen sterben durch Minen. Die Armee versucht, das Gebiet von den Sprengkörpern zu räumen.

Nach dem Abzug russischer Truppen aus Cherson begannen ukrainische Sicherheitskräfte mit der Minenräumung in der Region. 2.000 Sprengsätze seien bereits entschärft worden, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Er berichtete von massiven Zerstörungen in der Region. „Vor ihrer Flucht aus Cherson zerstörten die Besatzer die gesamte kritische Infrastruktur – Kommunikation, Wasserversorgung, Heizung, Strom.“

Nach Angaben des Präsidenten haben die ukrainischen Truppen inzwischen rund 60 Städte in der Region Cherson zurückerobert. Nach acht Monaten russischer Besatzung war in der Stadt Cherson wieder ukrainisches Fernsehen verfügbar. Der regionale Energieversorger teilte mit, an der Wiederherstellung der Stromversorgung zu arbeiten.

Im Dorf Pravydne, etwas außerhalb von Cherson, umarmten Rückkehrer ihre Nachbarn, einige konnten die Tränen nicht zurückhalten. „Endlich Sieg“, sagte Switlana Halak, die ihre älteste Tochter im Krieg verlor. „Gott sei Dank wurden wir befreit und alles passt zusammen“, sagte der 43-Jährige. „Wir sind die Ukraine“, fügte ihr 44-jähriger Ehemann Viktor hinzu. In der Siedlung sind mehrere entschärfte Panzerabwehrminen und Granaten sowie einige beschädigte Häuser zu sehen.

Jaroslaw Januschewitsch, Leiter der ukrainischen Militärverwaltung in der Region Cherson, sagte in einem im Internet veröffentlichten Video, er sei „sehr glücklich, in diesem historischen Moment hier (in Cherson) zu sein“. Es werde alles für eine „Rückkehr zum normalen Leben“ getan. Neben der Minenräumung wurde eine Ausgangssperre verhängt und der Zugang zur Stadt eingeschränkt, sagte Januschewitsch in dem Video. Er stand im Zentrum von Cherson, während im Hintergrund feiernde Menschen zu sehen waren. Die ukrainische Armee veröffentlichte Bilder von Einwohnern von Cherson, die um ein Lagerfeuer tanzen und das patriotische Lied „Shervona Kalyna“ singen.

Tote aus russischen Minen

Rund 200 Polizisten seien nach Cherson geschickt worden, um Straßensperren zu errichten und „die Verbrechen der russischen Besatzer zu dokumentieren“, sagte Polizeichef Igor Klymenko. Er warnte die Anwohner vor den von russischen Streitkräften zurückgelassenen Sprengkörpern. Ein Polizist wurde bei einer Minenräumung in einem Verwaltungsgebäude in Cherson verletzt. Bei einer Explosion in der Nähe ihres Autos im Dorf Mylove in der Region Cherson wurden laut Polizei ebenfalls eine Frau und zwei Kinder verletzt.

Nach Angaben der ukrainischen Polizei wurden Menschen im Bezirk Berislav in der Region Cherson durch russischen Beschuss „tot und verwundet“.

Rund neun Monate nach Kriegsbeginn hatte Moskau angesichts des Fortschritts der ukrainischen Gegenoffensive den Rückzug aus Cherson und dem Norden der gleichnamigen Region angeordnet. Die russische Armee hat am Freitagmorgen die Hauptstadt der Region evakuiert. Selenskyj erklärte am Abend, Cherson gehöre wieder zu „unserem Volk“.

Der Rückzug bedeutete für Russland eine herbe Niederlage. Cherson war die einzige regionale Hauptstadt, die die russischen Truppen erobert hatten. Für Moskau ist die Region zudem von großer strategischer Bedeutung, um die Offensive in Richtung Mykolajiw und den Schwarzmeerhafen Odessa fortsetzen zu können.