Der russische Verteidigungsminister Schoigu droht mit dem Einsatz von Streubomben

Russland hat mit dem Einsatz solcher Waffen im Falle von Streumunitionslieferungen aus den USA in die Ukraine gedroht. Auch Russland verfüge über Streumunition, die sogar noch wirksamer sei, sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Dienstag in Moskau.

Sein Land hielt sich bislang zurück, wäre im Falle von US-Lieferungen aber gezwungen, „analoge Mittel“ einzusetzen. Zuvor hatten die USA angekündigt, die verbotenen Waffen an die Ukraine zu liefern.

Schoigu wies darauf hin, dass weder die USA noch die Ukraine noch Russland den internationalen Vertrag zum Verbot von Streumunition unterzeichnet hätten. Ihr Einsatz werde den Krieg verlängern, sagte der Minister. Russland führt seit Februar letzten Jahres einen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Die über dem Boden explodierenden Bomben verteilen ihre Projektile über größere Gebiete. Da viele von ihnen oft nicht sofort explodieren, gelten sie wie Minen auch nach dem Ende der Feindseligkeiten als Gefahr für die Zivilbevölkerung.

Deutschland und 110 weitere Länder haben sie daher mit einem internationalen Abkommen verboten.