Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat die Nato-Erklärung zur Ukraine unterstützt. Die 31 Bündnisstaaten hätten sich „auf einen guten Text geeinigt, der eindeutig ist“, sagte Baerbock am Rande des Nato-Gipfels in Vilnius. Der Wortlaut mache sehr deutlich, „dass die Zukunft der Ukraine in der NATO liegt“. Es ist absolut richtig, dass das Bündnis kein Datum für den Beitritt der Ukraine genannt hat. „Wenn wir wüssten, wann dieser brutale, schreckliche Krieg, der so viel Leid über die Ukraine gebracht hat, endet, dann wären alle Probleme gelöst.“ Aber niemand kann es wissen.