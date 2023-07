Der ukrainische Präsident dankte der Tschechischen Republik für ihre Unterstützung im Krieg gegen Russland. (Foto: dpa) Wolodymyr Selenskyj und Peter Pavel in Prag

Kiew, Prag Auf einer neuen Auslandsreise wirbt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj für die Unterstützung seines von Russland angegriffenen Landes und für die NATO-Mitgliedschaft. Am späten Donnerstagabend lobte er in Prag das besondere Engagement Tschechiens in der Militärhilfe. „Die Tschechische Republik und das tschechische Volk helfen uns wirklich, dem Sieg näher zu kommen“, sagte Selenskyj gegenüber Telegram.

Unterdessen berichteten US-Medien, dass Washington nun auch den Forderungen Kiews nach der Lieferung international verbotener Streumunition nachkomme. Selenski hatte dies wiederholt gefordert.

Die New York Times berichtete am Donnerstag unter Berufung auf ungenannte Regierungsquellen, dass die US-Regierung die Lieferung von Streumunition an die Ukraine plane. Das Pentagon wollte dies zunächst nicht bestätigen. „Ich habe heute nichts Konkretes zu verkünden“, sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder. Das Weiße Haus hatte zuvor erklärt, es prüfe den Transfer von Streumunition in die Ukraine. Laut CNN könnten die Pläne nun an diesem Freitag offiziell bekannt gegeben werden.

Bei Streumunition handelt es sich um Raketen und Bomben, die in der Luft über dem Ziel explodieren und viele kleine Sprengkörper zerstreuen oder freisetzen. Die Art der Munition steht in der Kritik, da ein erheblicher Prozentsatz der Sprengsätze oft nicht detoniert, sondern als Blindgänger vor Ort verbleibt und so die Bevölkerung gefährdet. Deutschland und viele andere Länder haben einen Vertrag zum Verbot von Streumunition unterzeichnet. Die Vereinigten Staaten haben das Abkommen jedoch nicht unterzeichnet.

„Ich möchte anmerken, dass die Russen bereits Streumunition auf dem Schlachtfeld eingesetzt haben“, sagte Pentagon-Sprecher Ryder. Die USA hatten Streumunition in ihren Beständen. Ryder wies darauf hin, dass ältere Munition eine höhere Rate an Blindgängern aufwies. „Wir würden Geschosse mit einer geringeren Blindgängerrate, für die wir aktuelle Testdaten haben, sorgfältig auswählen“, sagte Ryder. Menschenrechtsorganisationen haben wiederholt den Einsatz von Streumunition im Krieg in der Ukraine kritisiert.

EU will mit viel Geld die Produktion von Munition und Raketen ankurbeln

Unterdessen einigten sich am Freitagabend Vertreter der Regierungen der EU-Mitgliedstaaten und des Europaparlaments auf einen Plan, mit dem der europäischen Rüstungsindustrie finanzielle Anreize für einen raschen Ausbau der Produktionskapazitäten für Munition und Raketen gegeben werden sollen. Es wurde im Mai von der EU-Kommission vorgeschlagen und sieht die Verwendung von 500 Millionen Euro aus dem EU-Haushalt vor.

Hintergrund des Vorhabens sind die Schwierigkeiten der EU-Staaten, die Ukraine für den Verteidigungskrieg gegen Russland ausreichend mit Boden- und Artilleriemunition und Raketen zu versorgen. Eine Ausweitung der Produktion soll nun weitere Engpässe bei den ukrainischen Streitkräften verhindern und zudem dafür sorgen, dass die EU-Staaten weiterhin verteidigungsfähig bleiben und ausreichend Nachschub halten können. Das Abkommen muss noch vom Rat der Mitgliedstaaten und dem Parlament bestätigt werden und könnte noch vor Ende Juli in Kraft treten.

Zelenski erwartet vom Nato-Gipfel in Vilnius ein klares Signal

Selenski erwartet vom bevorstehenden NATO-Gipfel ein klares Signal für die Mitgliedschaft im westlichen Verteidigungsbündnis. „Was ist für uns ideal? Wir wollen zur NATO eingeladen werden“, sagte er nach einem Treffen mit seinem tschechischen Kollegen Petr Pavel. Es war an der Zeit, die Einheit und den Mut des Bündnisses zu demonstrieren. Zugleich räumte Selenski Widerstand ein. Manche blicken immer noch nach Moskau, kritisierte der 45-Jährige.

Die Ukraine erwarte vom NATO-Gipfel in Vilnius eine klare Botschaft, sagte Selenskyj. (Foto: IMAGO/CTK Foto)

Selenskyj und Pavel in Prag

Pavel sprach sich dafür aus, dass die Ukraine unmittelbar nach Kriegsende NATO-Beitrittsverhandlungen aufnehmen sollte. „Es liegt auch im Interesse unserer Sicherheit, es liegt im Interesse der regionalen Stabilität und des wirtschaftlichen Wohlstands“, betonte der ehemalige NATO-General. Die Tschechische Republik wird sich auch dafür einsetzen, dass die Beitrittsverhandlungen der Ukraine zur EU noch in diesem Jahr beginnen.

Selenski dankte Tschechien für die Unterstützung, sowohl in Form von Waffenlieferungen als auch durch die Aufnahme Hunderttausender Kriegsflüchtlinge. Er räumte ein, dass die derzeitige Gegenoffensive nicht schnell vorankomme, aber man gehe voran und gebe nicht nach, betonte er. Die Ukraine kämpft seit fast anderthalb Jahren gegen eine russische Invasion.

Die Staats- und Regierungschefs der Nato treffen sich am Dienstag und Mittwoch in der litauischen Hauptstadt Vilnius zu einem Gipfel.

Nach politischen Gesprächen in der bulgarischen Hauptstadt Sofia sagte Selenskyj, Kiew brauche beim Nato-Gipfel ein Signal, „um die Ukraine zu motivieren, Europa zu verteidigen“. Er war davon überzeugt, dass die Ukraine nach dem Krieg Mitglied des Militärbündnisses werden würde. Aber ein Zeichen ist gerade jetzt wichtig. „Das ist kein so hoher Preis für solchen Krieg und Leid.“

So berichtet das Handelsblatt über den Ukraine-Krieg:

Was am Freitag wichtig sein wird

Selenski wird nun auch in der Türkei erwartet. Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, er werde sich in Istanbul mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung.

Laut Anadolu soll es bei dem Treffen unter anderem um das am 17. Juli auslaufende Abkommen zum Transport ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer gehen. Russland droht damit, das zwischen den Vereinten Nationen und der Türkei im vergangenen Sommer ausgehandelte Abkommen nicht zu verlängern.

