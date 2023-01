Selena Gomez und Drew Taggart gehen gemeinsam inmitten von Liebesgerüchten aus

Selena Gomez und Zeichnete Taggart scheinen näher zu kommen.

Der „Same Old Love“-Sänger und Die Kettenraucher Der Musiker war kürzlich im The Gutter in Manhattan bowlen, bestätigt der Manager gegenüber E! Nachricht.

Wie auf Fotos zu sehen, die von veröffentlicht wurden Seite Sechs Am 17. Januar hielten Selena und Drew es lässig, wobei er ein langärmliges Hemd mit Tarnmuster und eine schwarze Hose trug. Währenddessen trug Selena für den sportlichen Anlass am 15. Januar ein schwarzes Langarm-Top und eine passende Hose.

Ihr New Yorker Treffpunkt kommt inmitten von Berichten, dass das Paar zusammen ist; Keiner der Stars hat jedoch öffentlich bestätigt, wo sie stehen.

E! News hat sich an ihre Vertreter gewandt, aber keinen Kommentar erhalten.

Drew, 33, ehemaliges Model Chantel Jeffriesdie ihre Beziehung im Juli 2020 öffentlich machte. Weniger als ein Jahr später, Menschen berichtete, dass sich das Paar im April 2021 getrennt habe.

Drews Datierungsgeschichte beinhaltet Berichten zufolge auch die Verbindung mit dem Model Meredith Mickelson im Jahr 2018 und mit einer langjährigen Beziehung zu Haley Rowedie 2017 zu Ende ging.