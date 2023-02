Selena Gomez houdt haar handen thuis – en niet op haar telefoon.

De “My Mind & Me” -zangeres, die binnenkort de meest gevolgde vrouw van Instagram werd met meer dan 382 miljoen gebruikers, kondigde op 23 februari aan dat ze “een seconde zal nemen van sociale media”. Ze heroverde de titel van Kylie Jennerdie de indrukwekkende prestatie neerzette in januari 2022. (The Kardashians ster volgt momenteel Selena met 380 miljoen volgers.)

“Ik ben heel blij, ik ben zo gezegend”, zei Selena nadat ze de grote mijlpaal had bereikt. “Ik heb de beste vrienden, de beste fans van de hele wereld. Ik kan gewoon niet gelukkiger zijn.”

De Alleen moorden in het gebouw De onderbreking van de sociale media van de actrice komt te midden van online discussies over haar uiterlijk. Eerder deze maand deelde de 30-jarige – die open is geweest over haar worsteling met geestelijke gezondheid en de diagnose van lupus – een zelfliefdeboodschap als reactie op kritiek op haar lichaam.

“Ik wil gewoon dat mensen weten dat je mooi en geweldig bent”, zei Selena in een TikTok Live-video van 16 februari. “En ja, we hebben dagen waarop we ons misschien rot voelen, maar ik zou veel liever gezond zijn en voor mezelf zorgen.”