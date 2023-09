Timeout – wie viele Promis eine Eintrittskarte ergattert haben Lionel Messi?

Mehrere, so scheint es. Die Tribünen des BMO-Stadions in LA waren voller Hollywoodstars, die den argentinischen Spieler am 3. September zusammen mit seinem neuen Team Inter Miami auf dem Spielfeld gegen den Los Angeles Football Club sehen wollten.

Nur einige der A-Prominenten, die dort waren, um Zeuge zu werden, wie Lionel, der oft als der Größte aller Zeiten bezeichnet wird, sein Team zu einem Drei-zu-Eins-Sieg führte Leonardo Dicaprio (der gesehen wurde mit einem Eis am Stiel gegen die Hitze schlagen), Will Ferrell, Edward Nortonund passenderweise Ted Lasso‚S Brendan Huntunter vielen anderen.

Während des Spiels lieferte Lionel zwei Assists Facundo Farias, Jordi Alba Und Leonardo Campana Jeder erzielte ein Tor. Damit erreicht das Team aus Florida eine Vereinsrekordserie von 11 Siegen.

Lionel wechselte im Juli unmittelbar nach Argentiniens WM-Sieg zu Inter Miami und unterzeichnete seinen Vertrag bis zur Major-League-Soccer-Saison 2025.