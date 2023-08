Selena Gomez tötet Gerüchte mit Freundlichkeit.

Oder besser gesagt, mit einem Hannah Montana Meme. Vor der Veröffentlichung ihres Songs „Single Soon“ am 25. August, der am selben Tag erscheint wie Miley Cyrus‚ Track „Used To Be Young“, der Nur Morde im Gebäude Star wies präventiv alle Spekulationen zurück, dass die beiden mit ihrer Musik gegeneinander antreten.

„@mileycyrus und ich haben beide SINGLE SOON und wir veröffentlichen es am selben Tag“, schrieb sie am 18. August in ihrer Instagram-Story. „Wir sind Freunde, seit wir JUNG waren. Wir freuen uns auf den 25. August!!!“

Neben der Nachricht, die auf die Titel der jeweiligen Singles der Popstars anspielte, teilte Selena auch ein Video von ihrem Auftritt im Jahr 2007 Hannah Montana. In der Folge die Zauberer vom Waverly Place Alaun spielte Mikayla, die Gesangskonkurrentin von Mileys Hannah Montana, während die beiden gemeinsam an einem Spendenmarathon teilnehmen.

„Was möchtest du schenken?“ Hannah fragt in dem Clip, woraufhin Mikayla zurückschnappt: „Ich würde dir gerne Gesangsunterricht geben. Habe gerade deine neue Single gehört – autsch.“