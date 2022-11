Selena Gomez mit BFF Raquelle in seltenen Fotos – Hollywood Life

Galerie ansehen





Bildkredit: BACKGRID

Selena Gomez ging nach ihrem extrem vollen Zeitplan, neue Musik und einen neuen Dokumentarfilm zu veröffentlichen, auf Einkaufstour. Die Popstar/Schauspielerin wurde dabei gesehen, wie sie mit ihrer BFF eine Einkaufstherapie machte Rachel Stevens am Freitag, den 25. November in West Palm Beach, Florida. Selena trug einen atemberaubenden cremefarbenen Mantel, eine passende Hose und ein weißes Oberteil und sah aus, als wäre sie bereit für ein Cover-Shooting, als sie neben Raquelle lachte, als sie den Laden verließ.

Wie die Fans wissen, sind die beiden langjährige Freunde, und Raquelle tritt sogar in Selenas HBO-Show auf. Selena + Koch. Den Gefallen erwidern, die Nur Morde im Gebäude star hielt bei Raquelles Podcast an Generation zurückgeben Anfang des Jahres, um über Freundschaft zu plaudern.

In der Zwischenzeit hat Selena kürzlich ihre Gedanken zu diesem viralen Foto enthüllt, mit dem sie aufgenommen wurde Hailey Baldwin letzten Monat, was zu beweisen schien, dass es zwischen den Damen kein böses Blut gibt, nachdem Hailey Selenas Ex geheiratet hatte Justin Bieber. Die Schauspielerin bestätigte dies in ihrem kürzlichen Interview mit Geier. Als Selena dafür gelobt wurde, dass sie Hailey gegenüber Stellung bezogen hatte, um im Handumdrehen „weiterzumachen“, antwortete Selena: „Danke. Ja, es ist keine große Sache. Es ist nicht einmal ein Ding.”

Gerüchte über böses Blut zwischen Selena und Hailey gehen um, seit Selena mit Justin Schluss gemacht hat und Hailey ihn 2018 geheiratet hat. Die Flammen wurden stark angefacht, weil nie klar war, wann Selena und Justin offiziell Schluss gemacht haben und Hailey und Justin begann sich zu verabreden. Hailey bestand jedoch darauf, dass sich ihre Liebeslinien nie kreuzten.

Sie erklärte, dass es Zeiten gab, in denen Justin und Selena „irgendwie [had] ein Hin und Her“, aber selbst in diesen Fällen bestand Hailey darauf, dass Justin und Selena während dieser Zeit nicht „in einer Beziehung“ waren. Vielmehr, sagte sie, „schlossen sie die Tür“ für ihre „Hin-und-Her“-Beziehung. „Ich kann sagen, Punkt, ganz klar – ich war nie bei ihm, als er mit jemandem in einer Beziehung war. Das ist das Ende. Und ich war mit ihm zusammen, seit ich 18 war.“