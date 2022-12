Selena Gomez antwortet auf „Skinny“ mit Justin Bieber TikTok Claim

Selena Gomez hat den Chat betreten.

Die „Same Old Love“-Sängerin hat subtil auf ein TikTok-Video geantwortet, in dem behauptet wird, ihr Gewicht werde von ihrem Ex beeinflusst Justin Bieber. Der Clip, der am 29. November gepostet wurde, enthielt eine Montage von Rückfallfotos von Selena mit der Aufschrift: „Der Grund, warum Selena immer dünn ist, wenn sie mit Justin ausgeht.“ In der Bildunterschrift behauptete der Schöpfer den „Baby“ -Sänger – mit dem er verheiratet war Hailey Bieber seit 2018 – „eher Models“ und bemitleidete Selena, die sie „Mein armes Baby“ nannte.

Am 11. Dezember reagierte Selena auf den Beitrag, indem sie ein trauriges Emoji-Gesicht in die Kommentare fallen ließ. Während einige Fans die 30-Jährige so interpretierten, dass sie der Behauptung von TikTok zustimmte, nahmen viele andere es als enttäuscht an, dass ihr Gewicht online beurteilt wurde.

„Vielleicht ist sie verärgert, dass ihr immer wieder ansprecht, dass sich ihr Körper im Laufe der Jahre verändert hat“, schrieb ein Fan in den Kommentaren, während ein anderer sagte: „Trauriges Gesicht, weil IHR immer noch über ihre Vergangenheit diskutiert, als würdet ihr sie kennen.“

Andere fanden das gesamte TikTok unangemessen, wobei ein Fan kommentierte: „Ihr Gewicht sollte nicht einmal ein Gesprächsthema sein.“