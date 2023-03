Tesla is officieel begonnen met het toestaan ​​van niet-Tesla elektrische voertuigen om te tanken bij sommige Supercharger-stations in de VS.

Sinds Tesla aangekondigd Dinsdagmiddag dat geselecteerde Superchargers in de VS openstaan ​​voor andere EV’s, rijders in Californië, Texas en andere staten hebben posts op sociale media van zichzelf geüpload met behulp van het “Magic Dock” van het bedrijf om hun niet-Tesla-voertuigen op te laden.

De betaling gebeurt via de app van de autofabrikant. Niet-Tesla-bestuurders kunnen betalen terwijl ze rijden of zich aanmelden voor een maandelijks lidmaatschap van $ 13. Abonnees krijgen een kortingstarief, hoewel het nog steeds hoger is dan wat Tesla-bezitters betalen.

Dat is ter compensatie van “extra kosten die zijn gemaakt om het opladen van een breed scala aan voertuigen en aanpassingen aan onze locaties om deze voertuigen te accommoderen te ondersteunen”, zei Tesla in een blogpost.

In februari maakte het bedrijf zijn plannen bekend een deel van zijn netwerk van laadstations openen aan voertuigen van andere fabrikanten, om aan te sluiten bij het plan van de Biden-administratie om een ​​nationaal net van meer dan 100.000 openbare opladers te creëren.

Tesla, dat wereldwijd meer dan 40.000 Superchargers heeft, begon in 2021 zijn netwerk open te stellen voor niet-Tesla-rijders in Europa.

S&P Global Mobility schat dat er vanaf januari 2023 ongeveer 16.822 Superchargers en Tesla-bestemmingsladers in de VS waren.

Het is niet duidelijk hoeveel er nu merkonafhankelijk zijn. Tesla reageerde niet op een verzoek om commentaar.

Tesla heeft beloofd om tegen het einde van 2024 3.500 nieuwe en bestaande superchargers in het hele land te openen, samen met 4.000 laadstations van niveau 2.