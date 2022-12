Selbstputsch des peruanischen Präsidenten scheitert (nd-aktuell.de)

Pedro Castillo sitzt in Haft, sein T-Shirt mit dem Konterfei des Ex-Präsidenten brennt. Foto: afp/ERNESTO BENAVIDES

Es ist ein mehr als nachvollziehbarer Wortbruch: „Wenn der Präsident abgewählt wird, gehe ich mit.“ Mit diesen Worten unterstützte Dina Boluarte Präsident Pedro Castillo am 7. Dezember 2021, als er vor seinem ersten Amtsenthebungsverfahren stand. Nur wenige Monate, nachdem er am 28. Juli das Amt des Staatsoberhauptes übernommen und sein Amt mit dem großen Versprechen angetreten hatte: „Keine Armen mehr in einem reichen Land.“ Castillos Versprechen ist ins Leere gelaufen und Boluarte hat ihres nicht gehalten, nachdem Castillos laufender Dritter das Amtsenthebungsverfahren durch Flucht an die Front beenden wollte. Er löste am Mittwoch den Kongress auf, setzte eine Notstandsregierung ein und wollte bis zu Neuwahlen per Dekret weiterregieren. Das ging vor allem Vizepräsidentin Dina Boluarte zu weit. „Ich bin gegen die Entscheidung von Pedro Castillo, den Kongress aufzulösen, um den Zusammenbruch der verfassungsmäßigen Ordnung herbeizuführen. Dies ist ein Putsch, der die politische und institutionelle Krise verschärft, die die peruanische Gesellschaft unter strikter Einhaltung der Gesetze überwinden muss“, schrieb sie auf Twitter.

Mit großer Mehrheit enthob der Kongress den 53-Jährigen kurz nach seiner Ankündigung wegen „dauerhafter moralischer Untauglichkeit“ aus dem Amt. Gegen den Staatschef laufen eine ganze Reihe von Ermittlungen wegen Korruptions- und Plagiatsvorwürfen. 101 Abgeordnete stimmten schließlich für die Amtsenthebung, sechs dagegen und zehn enthielten sich. Das klare Votum mit seinem Showdown hat Castillo wohl selbst zu verantworten. Ob die 87 Stimmen für den Misstrauensantrag überhaupt zusammenkommen, war am Vormittag noch unklar.

Nachdem Castillo vom Parlament gestürzt wurde, wurde Boluarte als neuer Präsident vereidigt. „Ich bin mir der enormen Verantwortung bewusst, die vor mir liegt, und ich rufe zur Einheit aller Peruaner auf“, sagte die 60-jährige Anwältin in ihrer Antrittsrede vor dem Kongress. „Ich fordere einen breit angelegten Dialog zwischen allen politischen Kräften.“ Boluarte ist das erste weibliche Staatsoberhaupt in der Geschichte des südamerikanischen Landes. Umfragen zufolge ist der als durch und durch korrupt geltende Kongress noch unbeliebter als Castillo. Doch das Staatsoberhaupt ging mit seinem Showdown offensichtlich zu weit.

Seine Nachfolgerin Dina Boluarte wurde Anfang 2022 aus der marxistisch-leninistischen Partei Perú Libre ausgeschlossen, für die Castillo kandidierte, weil sie die Ansichten von Generalsekretär Vladimir Cerrón nicht teilte. „Ich war und bin immer eine Linke, aber eine demokratische Linke und keine totalitäre“, erklärte sie. Sie sagte damals, sie werde sich von Perú Libre distanzieren, nicht aber von Präsident Castillo, der seinerseits seit langem mit Cerrón zerstritten sei. Boluarte blieb Ministerin für Entwicklung und soziale Eingliederung, bis sie vor etwas mehr als einer Woche zurücktrat, weil sie mit der Ernennung von Betsy Chávez, der kurzfristigen Premierministerin des gestürzten Präsidenten, nicht einverstanden war. Als amtierende Vizepräsidentin schaffte sie unerwartet den Sprung ans Staatsoberhaupt.

Es ist das dritte Mal in den vergangenen vier Jahren, dass ein Präsident sein geplantes Ende nicht erreicht hat. Im März 2018 trat Pedro Pablo Kuczynski unter Korruptionsvorwürfen zurück und der Erste Vizepräsident Martín Vizcarra übernahm. Zweieinhalb Jahre später, im November 2020, wurde Vizcarra jedoch entlassen. Der damalige Präsident des Kongresses, Francisco Sagasti, übernahm das Amt interimistisch bis zu den Neuwahlen. Das 2021 gewählte Castillo ist seit dem 7. Dezember Geschichte. Er wurde schließlich im Zentrum der Hauptstadt Lima festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm einen Angriff auf die verfassungsmäßige Ordnung des Landes vor. Die Generalstaatsanwaltschaft gab bekannt, dass gegen ihn wegen Rebellion ermittelt werde.

Die Vereinigten Staaten verurteilten die Auflösung des Kongresses durch Castillo als Verfassungsbruch, während die mexikanische Regierung bereit war, dem abgesetzten Präsidenten Asyl zu gewähren. Castillo wurde auf dem Weg zur mexikanischen Botschaft festgenommen. Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) unterstützte den neuen Präsidenten Boluarte. »Heute wurde in Peru in die verfassungsmäßige Ordnung eingegriffen. Ich versichere Dina Boluarte unserer Unterstützung für Demokratie, Frieden und Institutionen in Peru und der dringenden Notwendigkeit, den demokratischen Weg in diesem Land wiederherzustellen“, sagte OAS-Generalsekretär Luis Almagro.

Boluarte übernimmt gemäß Artikel 115 der Verfassung bis zum Ende der Amtszeit von Castillo im Jahr 2026. „Für den Fall, dass der Präsident der Republik vorübergehend oder dauerhaft verhindert ist, übernimmt der Erste Vizepräsident seine Aufgaben.“ Der erste Vizepräsident ist mit Boluarte eine weibliche Präsidentin. Sie hat genauso wenig Unterstützung für eine Mehrheit im Kongress wie Castillo. Das Parlament wird von rechten und konservativen Kräften dominiert. Zuletzt verweigerte der Kongress Castillo die Erlaubnis, zum Gipfeltreffen der Pacific Alliance in Mexiko zu reisen, und sagte damit das Treffen ab. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador forderte, das Treffen nach Lima zu verlegen, damit Castillo daran teilnehmen könne. Diese Überlegungen erübrigen sich nun. Boluarte wird es schwer haben, die tiefe politische Krise des Landes zu lösen.