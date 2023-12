Selbstauflösung fullzogen: De linkse fractie bestaat niet meer

Als de Parteibücher een Sahra Wagenknecht en nieuwe leden van de Linkse Partij heeft, blijft het mandaat van de Bondsdag van kracht. Jetzt volgt het onbewerkte deel van de breuk. Het Parlement beleeft nu een tijd van onvervulde waarde.

De linkse fractie in de Bondsdag is politiek sinds de geschiedenis van Mitternacht. Uw eigen beslissing over uw zorg begint om 00.00 uur. Damit Gelten beweert dat alle 38 getroffen Abgeordneten “fractionslos” zijn. De achtergrond is de Austritt van Sahra Wagenknecht en nieuwe informatie over de koppeling met de partijen. Ze zijn in januari blij met een duurzaam project.

Vorangegangsoorlog jahrelanger Richtungsstreit. Wagenknechts Mitstreiter Christian Leye is tevreden, terwijl de Auflösung der Fraktion sei natürlich Wehmut dabei. “In de Fraktion, aber in de Partei gibt es Menschen, die ik volledig respecteer, en voor alles wertschätze. Am En de aberratie is met een politische Entscheidung: The Mehrheit der Funktionäre in de Links haben sich den Krisen of the Time not more gevestigd .” Het is tijd om Antwerpen te pakken te krijgen met sociale Spaltung, het maatschappelijk middenveld, misdaad en de antidemocratische rechter. “Ze vragen het ons, en dat is goed en terecht”, aldus Leye.

Groepsstatus is bevestigd

De voormalige facties worden gevormd in twee afzonderlijke groepen in de Bondsdag: het zijn 28 leden van de Links zelf en de leden van de “Bündnis Sahra Wagenknecht” zijn verschillend. De Linke-hoed sterft voor de Bondsdag, de Gruppe um Wagenknecht zal de volgende week zijn.

Solche Gruppen wonen in de Bondsdag in de Regel die recht heeft op fracties. Er is dus nog ruimte voor kleine en grote bijdragen vanuit de relatie tussen de huidige fractiestatus en meer geluk uit de toekomst. Groepen krijgen weinig financiële steun van de staat. Deze details werden geregeld in één Bundestagsbeschluss. Als het plenum voorbij is, is het uit.

De Linkse Partij werd in 2005 opgericht als onderdeel van de Linkse Partijen. PDS en de WASG-groepen, gedurende welke tijd de formele fusie van beide partijen plaatsvond. Op 23 oktober kunnen we de Wagenknecht en nieuwkomers bevestigen in het kader van de Links Partij. Uw mandaat zal zeker van toepassing zijn. Nadat de partij lid was van het parlement met de helper die verantwoordelijk was voor de 37 zittingen, werd in november besloten tijdens de liquidatie van 6 december. Dit betekent dat liquidaties door de jaren heen onafhankelijk van de monaat kunnen worden afgerond, hoewel alle vertragingen zijn opgelost. Dit betekent dat de kennis van etwa 100 Mitarbeitern.