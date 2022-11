Selbständige und Gutverdienende haben im November und Dezember noch das Ch

Massive Steuervorteile zum Jahresende: Mit der Basisrente trotzen Sparer der Rekordinflation. Bei der staatlich geförderten Basisrente können Kunden in diesem Jahr bis zu 94 Prozent der Beiträge steuerlich geltend machen – zum Beispiel bei der nachhaltigen Basisrente von Pangea Life.

„Für Menschen, die dem aktuellen Wertverlust durch Inflation und den enormen Energiekosten entgegenwirken wollen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um für dieses Jahr kräftige Steuervorteile mitzunehmen“, sagt Martin Gräfer, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen Versicherungsgruppe. „Als am Markt einzigartige Lösung bietet die Pangea Life Basisrente eine Altersvorsorge, die sich nicht an den derzeit sehr volatilen Aktienmärkten orientiert, sondern nachhaltige Sachwerte im Bereich der erneuerbaren Energien, die mehr gebraucht werden dringender denn je für eine außerordentlich hohe Stabilität und eine attraktive Rendite sorgen.

Die Steuervorteile zahlen sich aus. Da das in die Basisrente investierte Geld erst viele Jahre später in der Rentenphase versteuert werden muss, profitieren Kunden von einem massiven Spareffekt:

Hinzu kommt eine attraktive Rendite bei äußerst stabiler Wertentwicklung des nachhaltigen Sachwertfonds „Pangaea Life Blue Energy“. Während viele Aktienkurse seit Monaten fallen, verzeichnet der Erneuerbare-Energien-Fonds „Blue Energy“ seit seiner Auflage eine durchschnittliche Jahresrendite von 10,5 Prozent – ​​die Jahresrendite liegt sogar bei 21,3 Prozent (Stand: 30.09.2022). Zum Vergleich: Mit dem MSCI World verlor eine der weltweit beliebtesten Aktienanlagen im Jahresverlauf deutlich.

Der Fonds „Pangaea Life Blue Energy“ hinter der Basisrente investiert derzeit europaweit in Windparks, Solaranlagen, Wasserkraftwerke und moderne Systeme zur Speicherung erneuerbarer Energien. Ein Großteil der Erträge wird über langfristige Stromabnahmeverträge mit großen Energieverbrauchern (sog. PPAs) abgesichert, wodurch der Fonds im Vergleich zu Aktienanlagen äußerst robust gegenüber Schwankungen ist.

Gerade Menschen mit einem hohen zu versteuernden Einkommen reduzieren mit der Basisrente ihre Steuerlast erheblich. Flexibel sind Einmalzahlungen ab 15.000 Euro oder laufende Beiträge schon ab 25 Euro im Monat.

Pangäa Leben

Pangea Life wurde 2017 als nachhaltige Marke der Versicherungsgruppe die Bayerische gegründet. Hinter der Marke stehen zwei Fonds, die in Sachwerte aus den Bereichen erneuerbare Energien (Blue Energy) und nachhaltige Wohnimmobilien (Blue Living) investieren. Der Blue Energy Fonds hat aktuell ein Fondsvolumen von rund 457 Millionen Euro und bietet den Kunden seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10,5 Prozent (Stand: 30.09.2022) nach Fondskosten. Die Rendite des Blue Living Fonds liegt seit Auflage 2021 bei 4,7 Prozent nach Kosten. Beide Fonds investieren ausschließlich in Anlagen, die ökologischen, sozialen und ethischen Standards entsprechen und den Kunden ein Höchstmaß an Transparenz bieten.

der Bayer

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Amts Lebensversicherung AG (Muttergesellschaft), BL Bayerische Lebensversicherung AG und der Verbundgesellschaft BA Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe belaufen sich auf über 722 Millionen Euro. Der Konzern erhöht kontinuierlich sein Eigenkapital und liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen bundesweit rund 1 Million bayerischen Kunden zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata verlieh dem Mutterkonzern in einem aktuellen Bonitätsrating die Qualitätsnote A- („sehr gut“) und bescheinigte dem Unternehmen eine Finanzkraft weit über der der Branche. Auch die BA die Bayerische Allgemeine AG wurde im Rahmen eines Bonitätsratings mit einem A- bewertet. Die BL die Bayerische Lebensversicherung AG hat in einem umfassenden Unternehmensrating die Note A+ erhalten.

