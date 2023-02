Selbst wenn ChatGPT Ihren Job nicht übernimmt, könnte es einem anderen Menschen helfen, Sie zu ersetzen, sagt der Ökonom

Carl Benedikt Frey (Brian Doherty, Oxford, 2019)

2013 schätzte der Oxford-Ökonom Carl Benedikt Frey, dass fast die Hälfte aller Arbeitsplätze in den USA durch KI ersetzt werden könnten.

Neue Technologien wie ChatGPT haben die Geschäftswelt in den letzten Monaten im Sturm erobert.

Wir haben mit Frey darüber gesprochen, ob ChatGPT für Jobs kommt.

Im Jahr 2013, etwa ein Jahrzehnt bevor ChatGPT erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, veröffentlichte der Wirtschaftswissenschaftler Dr. Carl Benedikt Frey von der Universität Oxford einige Forschungsergebnisse, die viele erschreckten.

In einem von ihm mitverfassten Artikel mit dem Titel „The Future of Employment“ schätzte Frey, dass 47 % aller Arbeitsplätze in den USA Gefahr laufen, bereits in den „nächsten ein oder zwei Jahrzehnten“ durch Automatisierung ersetzt zu werden. Die Zeitung wurde über 5.000 Mal zitiert und von unzähligen Medien berichtet, darunter eine Folge von Last Week Tonight aus dem Jahr 2019 mit John Oliver.

KI hat uns noch nicht alle ersetzt, und das Papier ist nicht ohne Kritiker, aber Frey, der als Berater für die Vereinten Nationen, die OECD und mehrere Fortune-500-Unternehmen tätig war, behauptet, dass KI viele von ihnen stören wird Branchen in der Zukunft.

Jetzt, ein Jahrzehnt nach der Veröffentlichung der Zeitung, sprach Insider mit Frey darüber, was er richtig gemacht hat – und was falsch, ob ChatGPT für alle unsere Jobs kommt und warum es jemand anderem helfen könnte, selbst wenn es Sie nicht ersetzt. Es ist jedoch nicht alles schlecht. Frey sagt, dass die KI-Übernahme langfristig für uns alle eine gute Sache sein könnte.

Künstliche Intelligenz nimmt Ihnen vielleicht nicht die Arbeit ab, aber sie wird Auswirkungen haben

Im Jahr 2013 kam Frey zu dem Schluss, dass „geringqualifizierte Jobs mit niedrigem Einkommen“ am stärksten gefährdet seien, durch Automatisierung ersetzt zu werden, und er glaubt, dass dies immer noch der Fall ist.

„Wenn autonome Fahrzeuge ankommen, werden sie einen Taxifahrer nicht verstärken, sie werden diese Fahrer ersetzen“, sagte er gegenüber Insider. Er führte auch Lkw-Fahrer, Telefonverkäufer, Rezeptionisten, Kassierer, Kellner und Models als Jobs auf, die besonders gefährdet sind, ersetzt zu werden.

Wenn es jedoch um ChatGPT und die damit verbundene KI geht, sagt Frey, dass die Stellenversetzung „wahrscheinlich nicht die richtige Denkweise“ ist, aber die Arbeitnehmer haben immer noch Grund, um ihre Arbeitsplatzsicherheit zu fürchten. Der Grund: „mehr Konkurrenz.“

Frey weist auf „kreative“ Branchen wie Schreiben, Musik und Kunst sowie auf Rollen in den Bereichen Grafikdesign, Werbung und Computerprogrammierung hin, wo er sagt, dass ein breiter Zugang zu Tools wie ChatGPT es weit mehr Menschen ermöglichen wird, qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten.

Anstatt also Ihren Job „direkt zu ersetzen“, sagt Frey, kann die Einführung von ChatGPT letztendlich zu einem anderen Ergebnis führen – nämlich durch einen anderen Menschen ersetzt zu werden. Und selbst wenn es den Arbeitnehmern gelänge, ihre Jobs zu behalten, könnte der Zustrom neuer Wettbewerber um ihre Positionen zu niedrigeren Löhnen führen, sagt er.

Er vergleicht es mit der Einführung von Mitfahrgelegenheiten wie Uber, die zu mehr Fahrern, mehr Wettbewerb und letztendlich dazu führten, dass die etablierten Fahrer laut seiner Recherche „Lohnkürzungen um etwa 10 %“ erfuhren.

„Uber hat die Nachfrage nach Taxifahrern nicht reduziert“, sagte er. „Es hat, wenn überhaupt, die Zahl der Menschen erhöht, die Auto fahren, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, aber es hat die Einkommenskapazität der etablierten Fahrer verringert.“

Er sagt, eine ähnliche Entwicklung könnte sich in Branchen abspielen, in denen ChatGPT am effektivsten eingesetzt wird.

„Aus meiner Sicht geht es weniger um Automatisierung“, sagte er. „Es geht mehr um Demokratisierung und Wettbewerb, was möglicherweise zu niedrigeren Löhnen für Menschen in einigen dieser Berufe führt.“

Frey glaubt jedoch nicht, dass KI nur Arbeiterrollen ersetzen wird, und nennt Models und Kreditanalysten als zwei Jobs, die potenziell gefährdet sein könnten.

Die KI ersetzt Fahrer langsamer als erwartet, hat aber auch gezeigt, dass sie das Potenzial hat, mehr zu tun, als Frey dachte

Rückblickend auf die Studie von 2013 gibt Frey zu, dass es einige Dinge gibt, die er anders gemacht hätte, wenn er die Zeit zurückdrehen könnte. Trotzdem glaubt er, dass die Schätzungen der Studie bezüglich eines potenziellen Ersatzes von KI-Jobs immer noch „weitgehend auf dem richtigen Weg“ sind.

Frey weist auf eine Berufsgruppe hin, die viel langsamer automatisiert wurde, als er vor zehn Jahren erwartet hatte: Fahrer.

„Ich denke, die meisten Leute, mit denen wir damals gesprochen haben, sagten, es sei in 10 bis 15 Jahren“, sagte Frey in Bezug auf die weit verbreitete Einführung autonomer Fahrzeuge. „Und 10 Jahre später sagen die meisten Leute immer noch, dass es noch 10 bis 15 Jahre sind.“

Auf der anderen Seite war er skeptisch, ob zum Beispiel Kellner und Models Jobs sind, die möglicherweise automatisiert werden könnten, sagt aber, dass neue Technologien ihn inzwischen davon überzeugt haben, dass dies möglich ist.

In ferner Zukunft, sagt Frey, ist es wahrscheinlich, dass „jeder irgendwann durch KI ersetzt wird“. Was seine 47-Prozent-Prognose betrifft, sagte die Zeitung, dass dies in „vielleicht ein oder zwei Jahrzehnten“ passieren könnte, woran sich viele Menschen festhielten.

Aber Frey sagt, dass er und sein Forscherkollege Michael A. Osborne nicht die Absicht hatten, eine genaue Prognose über das „Tempo der Automatisierung“ zu geben, von dem er sagt, dass es „keine Möglichkeit gibt, eine glaubwürdige Vorhersage zu machen“. Stattdessen, so sagt er, konzentrierten sie sich mehr darauf, den Umfang der Jobs zu prognostizieren, die einem hohen Ersatzrisiko ausgesetzt sein könnten – immer dann, wenn eine weit verbreitete Einführung von KI zustande kommt.

KI könnte die Jobs der Zukunft besser machen

Obwohl neue Technologien in den vergangenen Jahrzehnten viele Arbeitsplätze beeinträchtigt haben, haben sie nicht immer zu Ersatz geführt.

Sekretärinnen und Bankangestellte zum Beispiel machen „ganz andere Jobs“ als noch vor ein paar Jahrzehnten, sagt Frey, aber sie wurden nicht formell ersetzt – ihre Rollen haben sich einfach weiterentwickelt.

„Ich denke, es gibt diese etwas fehlgeleitete Unterscheidung zwischen Ersatz und Arbeitsplätzen, die durch Technologie verändert und transformiert werden“, sagte er.

Im Allgemeinen sagt Frey, dass technologischer Fortschritt wie ChatGPT gut für die Gesellschaft ist. „Das ist der Grund, warum wir heute viel wohlhabender sind als vor ein paar hundert Jahren.“

Und für viele Arbeitnehmer könnten KI-Tools schließlich ihre Arbeit erleichtern.

„Einige der langweiligeren Teile des Jobs könnten verschwinden“, sagte er. „Vielleicht konzentrieren wir uns mehr darauf, die richtigen Ideen zu generieren, die richtigen Fragen zu stellen und interessantere Dinge zu tun.“

Zumindest kurzfristig, so Frey, sollten Menschen in vielen Bereichen einen Vorteil gegenüber KI behalten. Das liegt daran, dass ChatGPT wohl einige Dinge nicht aus dem Durchsuchen von Daten von Millionen von Websites lernen kann.

„Menschen interagieren nicht nur im Internet“, sagte er. „Wir interagieren in der realen Welt und greifen auch dort auf Erfahrungen zurück. Und oft kommen wir auf Dinge, die aus einem völlig anderen Bereich stammen, die wahrscheinlich nicht im Trainingsdatensatz enthalten sind.“