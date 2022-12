Sektenführer hatte 20 Frauen, darunter Minderjährige – Medien – RT World News

Der Polygamist Samuel Bateman wurde des Kindesmissbrauchs und der Behinderung der Justiz beschuldigt

Der fundamentalistische mormonische Sektenführer Samuel Bateman hatte 20 Frauen, darunter zahlreiche Minderjährige, berichtete die Washington Post am Montag unter Berufung auf das FBI. Bateman, der angeblich seine eigene Tochter geheiratet hat, glaubte, dass er es war „ein Prophet,“ Laut US-Medien.

Der Mann wurde im August wegen Kindesmissbrauchs angeklagt, als die Behörden von Arizona entdeckten, dass er mit drei jungen Mädchen in einem verschlossenen Frachtanhänger in der Nähe der Stadt Flagstaff fuhr. Er wurde auch wegen Behinderung angeklagt, weil er Nachrichten auf seinem Telefon gelöscht hatte, während er angehalten wurde, berichtete die Salt Lake Tribune im September.

Batemans rechtliche Probleme verschärften sich, als FBI-Agenten mehrere seiner Grundstücke durchsuchten und Beamte des Jugendamts neun minderjährige Mädchen in Gewahrsam nahmen. Laut einer eidesstattlichen Erklärung, die das FBI am Freitag eingereicht und von der Salt Lake Tribune eingesehen hat, hat die Behörde wahrscheinlich Grund zu der Annahme, dass er einige dieser Minderjährigen über Staatsgrenzen hinweg geschmuggelt hat, um sich an illegalen sexuellen Handlungen zu beteiligen.

Laut Polizeibeamten aus Arizona, die seit 2020 Interviews mit Batemans Großfamilie und Nachbarn führen, ist Bateman „begann zu verkünden, er sei ein Prophet“ im Jahr 2019.









Nach dieser Proklamation gründete er einen kleinen Ableger der Fundamentalistischen Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, die selbst ein strengerer Zweig der Mainstream-Mormonenreligion ist. Er stellte eine Gruppe von 50 Anhängern zusammen, beanspruchte einige ihrer Frauen für sich und heiratete im selben Jahr seine 15-jährige Tochter.

Bateman selbst wurde aufgezeichnet, als er drei seiner erwachsenen männlichen Anhänger anwies, Sex mit Kindern zu haben, von denen eines zu diesem Zeitpunkt 12 Jahre alt war, behauptete das FBI. Er soll den Männern gesagt haben, dass dies Gottes Wille sei. Acht der neun Mädchen, die aus Batemans Grundstücken entfernt wurden, werden vom FBI als seine Ehefrauen aufgeführt.

Trotz der vielen Vorwürfe gegen ihn wurde Bateman noch kein Sexualdelikt angeklagt.