“Sekte” in Tirol actief – Ein Esoterik-Zirkel mit obscuren Heilsverchen

“Het is geen ramp!” Met mensen die in een rustige omgeving in Tirol wonen, zijn ze actief en actief in de omgeving. De Bundesstelle für Sektenfragen hat de Bewegung schon seit Jahren im Visier and warnt. In het Ursprungsland des Esoterik-Kreises sprak een man van een „unterschätzten Sect“.

Der Deutsche Bruno Gröning (1906-1959) schreeuwt binnensmonds als een Wunderheiler. Er waren maar een paar “Heilstrom” en zieke. Heel Europa beschikt over een netwerk van jongeren. In heel Duitsland zijn er meer mediaberichten dan 200 actieve groepen. De Frankfurter Allgemeine Zeitung spricht von een „unterschätzten Sekte“, der Spiegel widmete dem Phänomen im Summer ein Dossier mit dem Titel: „A Sekte, die zum Tod führen“.In Glaubensdingen ist der Staat sehr tolerantIn Tirol ist der Bruno-Gröning-Freundeskreis ze zijn actief en werken met een zweefvliegtuig. Dat is niet verboden, in Glaubensdingen is de staat tolerant. Maar beide Federale Raden voor Sektenfragen houden zich met grotere zorg bezig met activiteiten. De Begriff Sekte zal Ulrike Schiesser, leider van de Bundesstelle, niet bederven. Dieser sei umstrITen, sagt sie.Maar de anhaltenden Personenkult um Bruno Gröning en die herden Heilsverchenbewertet zijn uiterst problematisch. “Beide bijeenkomsten vinden plaats in het kader van de Freundeskreis vor Grönings Bild. “In mijn ervaring met het ontwikkelen van een nieuwe kijk op de genezingsstroom”, beschrijft Schiesser, wie elkaar in de toekomst zullen kunnen ontmoeten. Solche Bewegungen seien der Nährboden für Quacksalber, het Kapital aus dem Leid otherer schlagen.Medizinkritische Haltung en HeilungsberichteAuf der Homepage des Gröning-Kreises finden sich zahlreiche Heilungsberichte. Auch Krebspatienten soll der „Heilstrom“ van Bruno Gröning schon vom Leiden befreit haben. “Aus dem Rollstuhl afgestanden” – auch dieses “Wunder” bevindt zich daar. Solche berichten zijn typisch en gefährliche versprechen von Esoterik-Scharlatanen. “Hinter solchen Botschaften verbirgt sich oft een sehr medizincriticische Haltung. We horen altijd dat de patiënten ziek zijn vanwege de schulmedizin abgeraten wird“, bericht van de leiders van de sekten-stelle. Freilich was die van de Mitgliedern stets bestRITen.Seit van Pandemic erstartt dat Esoterik-SzeneDass dat Gröning-Jünger sindsdien zo actief is, wundert Schiesser nicht. ‘Aangezien de pandemie op het punt staat werkelijkheid te worden voor de Esoterische Szene.’ Werd de Psychologin vooral geïnformeerd: “Früher was zich vanaf zijn veertigste vooral bewust van de gevolgen, die op zichzelf maatschappelijk verantwoord zijn. Heute kipen ever mehr Junge da hinein. Viele kommen über social Netzwerke damit in Berührung.”

