Seit Beginn der Pandemie haben insbesondere Computer-, TV- und Haushaltsgerätehersteller d

Chipknappheit bei Automobil- und Industrieunternehmen trotz sinkender Nachfrage nach Halbleitern. Für die zweite Hälfte des Jahres 2022 sieht die Unterhaltungselektronik nun jedoch einen massiven Nachfrageeinbruch. Dies führt bei einigen Halbleiterherstellern zu Umsatzeinbußen und einem Überangebot an neueren, leistungsfähigeren Chips. Andererseits werden ältere Generationen von Halbleitern, die oft noch in der Automobil- und Industrieelektronik zum Einsatz kommen, auf absehbare Zeit knapp bleiben. Das sind die zentralen Ergebnisse der Studie „Halbleiterknappheit: Eine andere Art von Ärger voraus“ von Roland Berger.

„Wir sehen weiterhin einen strukturellen Mangel an analogen Halbleitern und Mikrocontrollern, der noch einige Jahre anhalten wird. Die geringere Nachfrage nach Computern und Unterhaltungselektronik bringt eine gewisse Entlastung für die Halbleiterindustrie. Allerdings wird die Kapazitäts- und Bestandsplanung noch schwieriger“, sagt er Thomas Kirschstein, Partner bei Roland Berger. „Wir haben die ungewöhnliche Situation, gleichzeitig Engpässe, Überkapazitäten und Überbestände an Halbleitern zu erleben.“

Hohe Lagerbestände vs. Halbleiterknappheit

Für die Unterhaltungselektronik ist derzeit ein Überangebot am Markt, für fast die Hälfte der benötigten Chips, für Computer fast 40 Prozent und für die Telekommunikation 34 Prozent. Auf der anderen Seite mangelt es an analogen Halbleitern und Mikrocontrollereinheiten (MCU), die allerdings fast zwei Drittel der in der Automobilindustrie und 57 Prozent in der Industrie verbauten Chips ausmachen.

Fertigungsdienstleister für elektronische Komponenten wie Smartphones oder Fernseher haben ihre Lagerbestände von historisch durchschnittlich 16 Prozent (2012-2020) auf 23 Prozent (2020-2021) erhöht. Dies verschärfte zunächst den Chipmangel an Hochleistungschips. Jetzt, da die weltweite Nachfrage nach diesen Chips zurückgeht, steigt die Gefahr eines Bullwhip-Effekts – kleine Änderungen in der Endkundennachfrage können zu immer größeren Schwankungen der Bestellmengen entlang der mehrstufigen Lieferkette führen. Um negative finanzielle Auswirkungen oder sogar die Vernichtung von Beständen zu vermeiden, müssen diese Unternehmen ihr Bestandsmanagement überarbeiten.

Staatliche Förderprogramme bieten kurzfristig kaum Entlastung

Daran ändern auch die neu verabschiedeten Gesetze zur Förderung der heimischen Halbleiterproduktion in den USA (US Chip Act) und in Europa (European Chip Act) wenig. Die Vorlaufzeiten sind sehr lang und zudem wird die Produktion älterer Chipgenerationen kaum finanziert. In den USA zum Beispiel fließen von den 39 Milliarden Dollar an Subventionen für die Halbleiterproduktion nur 2 Milliarden Dollar oder 5 Prozent in die Chipherstellung für ältere Generationen.

Halbleitermanagement überdenken und Chancen nutzen

Halbleitereinkäufer müssen die nächsten Monate nutzen, um ein strategisches Halbleitermanagement aufzubauen und die Transparenz in der Lieferkette deutlich zu erhöhen. Insbesondere Automobilzulieferer und Fertigungsdienstleister sollten ihre Bestände sowie ihr Cash- und Kostenmanagement optimieren.

„Automobil- und Industrieunternehmen müssen sich an die Marktgepflogenheiten der Elektronik- und Halbleiterindustrie anpassen, um ihre Versorgung zu sichern. Dazu gehört unter anderem, immer die neueste Halbleitergeneration einzusetzen und eine risikoadjustierte Einkaufspolitik zu verfolgen. Unternehmen müssen.“ Wir müssen nicht warten, bis die Halbleiterknappheit vorbei ist, sondern selbst sehr aktiv dagegen vorgehen“, fasst Kirschstein zusammen.

Die vollständige Studie können Sie hier herunterladen: https://ots.de/vZc9eV

