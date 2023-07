Freilichtbuchhändler am Ufer der Seine reagierten verärgert auf die Mitteilung der örtlichen Behörden, sie stellten eine Sicherheitsgefahr für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris dar und ihre Stände müssten für das Sportspektakel entfernt werden.

Nach Angaben der Polizei betrifft die Drohung vor allem die Eröffnungszeremonie der Spiele am 26. Juli, die erstmals außerhalb eines Stadions stattfinden wird.

Es wird erwartet, dass rund 600.000 Menschen an der Zeremonie teilnehmen, und die Polizei informierte Buchhändler in einem Brief, dass diejenigen, die sich innerhalb eines sogenannten Schutzbereichs befinden, aus „offensichtlichen Sicherheitsgründen“ entfernt werden müssten.

Die französische Regierung kündigt an, für die öffentliche Zeremonie 35.000 Polizisten und Militärs einzusetzen.

Etwa 570 der berühmten Stände – etwa 60 % – werden betroffen sein.

„Wir sind seit 450 Jahren hier!“ sagt Präsident des Buchhändlerverbandes

„Die Leute kommen, um uns zu sehen, wie sie kommen, um den Eiffelturm und Notre Dame zu sehen, (aber) sie wollen uns während einer Zeremonie verstecken, die Paris repräsentieren soll“, sagte Jerome Callais, Präsident des Pariser Buchhändlerverbandes.

Callais sagte, die meisten Buchhändler hätten „keine Absicht, umzuziehen“ und rief aus: „Wir sind ein Symbol von Paris. Wir sind seit 450 Jahren hier.“

Mit einer Gesamtlänge von drei Kilometern (1,86 Meilen) bilden die grünen Holzkisten der Buchhändler Europas größten Open-Air-Buchmarkt mit Antiquariats- und Kunstständen, die sich von der Pont Marie bis zum Quai du Louvre am rechten Ufer und vom Quai erstrecken de la Tournelle bis zum Quai Voltaire am linken Ufer.

Buchhändler sagen, sie seien genauso ein Teil von Paris wie der Eiffelturm oder Notre Dame Bild: Abdullah Firas/ABACA/IMAGO

Die Stadtverwaltung erklärt, dass sie für die Entfernung und spätere Neuinstallation der an den Geländern am Fluss befestigten Stände aufkommen und die Kosten für die „Renovierung“ für etwaige Schäden übernehmen werde, die dabei entstehen könnten.

Buchhändler sagen, historische Stände seien zu zerbrechlich, um sie zu bewegen

Die Banken, an denen die Stände aufgestellt sind, wurden 1991 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt, und die Buchhändler streben den Status eines „immateriellen Kulturerbes“ an, was nach Angaben der Stadtbehörden durch die angebotenen Renovierungsarbeiten unterstützt werden würde.

Dennoch sind die Buchhändler unzufrieden, weil sie befürchten, dass ihre Stände beschädigt werden könnten.

„Sie sind sehr zerbrechlich … Unsere Stände werden dieser Operation nicht standhalten, und die Moral der Buchhändler auch nicht“, sagte Albert Abid, der seit mehr als zehn Jahren Bücher an einem 100 Jahre alten Stand verkauft.

Verbandspräsident Callais stimmt zu und schätzt, dass die Gesamtkosten einer solchen Renovierung etwa 1,5 Millionen Euro (1,66 Millionen US-Dollar) betragen würden.

Er spottete auch über den Plan der Stadt, für die Dauer der Spiele einen alternativen Veranstaltungsort in einem „Literaturviertel in der Nähe von Siene“ einzurichten, und sagte über den vorgeschlagenen Standort für ein „Buchhändlerdorf“ am Place de la Bastille: „ Niemand wird auf diesen Markt gehen.

js/jcg (AFP, SID, Reuters)