Fulham hat seinem ehemaligen Besitzer und Vorsitzenden Mohamed Al Fayed Tribut gezollt, der im Alter von 94 Jahren verstorben ist.

Der ägyptische Geschäftsmann besaß auch den Kaufhausriesen Harrods sowie das Hotel The Ritz in Paris.

3 Al Fayed übernahm 16 Jahre lang die Leitung von Fulham Bildnachweis: Getty

Al Fayed kaufte Fulham 1997 für 6,25 Millionen Pfund, nachdem die Cottagers in die Division Two aufgestiegen waren.

Er blieb 16 Jahre lang an der Spitze, bevor er den Verein 2013 an Shahid Khan verkaufte.

Seine Bemühungen bei Craven Cottage sorgten dafür, dass der Verein reguläre Saisons in der Premier League spielte.

In einer Erklärung sagte Fulham: „Alle in Fulham waren unglaublich traurig, als sie vom Tod unseres ehemaligen Eigentümers und Vorsitzenden Mohamed Al Fayed erfuhren.“

Eigentümer Khan fügte hinzu: „Im Namen aller im Fulham Football Club möchte ich der Familie und den Freunden von Mohamed Al Fayed mein aufrichtiges Beileid aussprechen, nachdem er die Nachricht von seinem Tod im Alter von 94 Jahren erhalten hat.“

„Die Geschichte von Fulham kann nicht ohne ein Kapitel über die positiven Auswirkungen von Herrn Al Fayed als Vorsitzender erzählt werden.“

„Sein Vermächtnis wird für unseren Aufstieg in die Premier League, ein Europa-League-Finale und magische Momente bei Spielern und Teams gleichermaßen in Erinnerung bleiben.“

„Ich habe meine Zeit mit Herrn Al Fayed immer genossen, der weise, farbenfroh und engagiert für Fulham war, und ich bin ihm für immer dankbar, dass er mir das Vertrauen geschenkt hat, 2013 seine Nachfolge als Vorsitzender anzutreten.“

3 Er sorgte für große Erfolge im Westen Londons Bildnachweis: Getty

„Ich schließe mich unseren Fans auf der ganzen Welt an, um die Erinnerung an Mohamed Al Fayed zu feiern, dessen Vermächtnis immer im Mittelpunkt unserer Tradition beim Fulham Football Club stehen wird.“

Fulham schloss seine Erklärung mit den Worten: „Jeder, der mit Fulham in Verbindung steht, schuldet Mohamed großen Dank für das, was er für unseren Club getan hat, und unsere Gedanken sind in dieser düsteren Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden.“

Nach Abschluss seiner Übernahme gab Al Fayed seine Absicht bekannt, den Verein in fünf Jahren in die höchste Spielklasse des englischen Fußballs zu führen.

Dieses Ziel wurde nur vier Jahre später erreicht, und das Leben in der Premier League war für die Cottagers kein Unbekannter.

Während seiner Amtszeit betreute er die Siege in der Division One und im Intertoto Cup sowie den historischen Einzug ins Europa-League-Finale im Jahr 2010.