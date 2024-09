Wie zou verder kunnen reizen tussen Oost en Westufer in Kiel? Na jaren lezen was er veel informatie over de informatie. Het Vorschläge reichen von more Fähren über een Tunnel bis zu een Seilbahn. In de laatste dagen van de Mobilitätsausschusses steht das Thema erneut auf der Tagesordnung. Was wollen die Parteien?