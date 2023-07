China steht im Ukraine-Krieg weiterhin auf der Seite Russlands. In Bezug auf diese Position betonte US-Präsident Biden gegenüber seinem Amtskollegen Xi, wie abhängig Peking von westlichen Investitionen sei. In einem Interview verrät Biden seine Reaktion darauf.

US-Präsident Joe Biden forderte Chinas Präsidenten Xi Jinping nach seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf, hinsichtlich der Bedeutung westlicher Investitionen für China vorsichtig zu sein. „Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, haben sich 600 amerikanische Unternehmen aus Russland zurückgezogen. Und Sie haben mir gesagt, dass Ihre Wirtschaft auf Investitionen aus Europa und den Vereinigten Staaten angewiesen ist. Seien Sie vorsichtig. Seien Sie vorsichtig“, sagte Biden im Interview mit dem US-Sender CNN fügte hinzu: „Ich sagte: Das ist keine Drohung. Das ist eine Beobachtung.“

Auf die Frage, wie Xi reagiert habe, sagte Biden: „Er hat zugehört und nicht gestritten. Und man merkte sofort, dass er Russland nicht mit voller Wucht angegriffen hat.“ Er gehe davon aus, dass es einen Weg gebe, „dieses Problem“ zu überwinden, so der US-Präsident im CNN-Interview weiter.

Putin und Xi hatten im März zweitägige Gespräche geführt, in denen sie sich zur chinesisch-russischen Freundschaft äußerten und gemeinsam den Westen kritisierten, zeigten jedoch keine Anzeichen eines diplomatischen Durchbruchs in der Ukraine-Frage. Anfang dieser Woche nahmen die beiden Staatsoberhäupter auch an einem virtuellen Gipfel teil.

Yellen versucht näherzukommen

Die Spannungen in den Beziehungen zwischen den USA und China haben sich aufgrund nationaler Sicherheitsfragen, Taiwans, Russlands Krieg in der Ukraine, zunehmender US-Exportverbote für Spitzentechnologien und Chinas staatlich gesteuerter Industriepolitik weiter verschärft. Aus diesem Grund besucht US-Finanzministerin Janet Yellen derzeit China, um für einen besseren Austausch zwischen den beiden Großmächten zu werben.

Von dort getwittert Yellen für das Treffen mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Quiang, bei dem sie Bidens „Wunsch nach einer gesunden Wirtschaftsbeziehung mit China“ betonte. Kurz nach ihrer Ankunft in Peking am Donnerstag sagte sie, diese Reise sei eine Gelegenheit zur Kommunikation und zur Vermeidung von Missverständnissen.