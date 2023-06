New York, Washington Kochlöffel, Shorts und Shirts in Regenbogenfarben – die amerikanische Kaufhauskette Target feiert im Juni den „Pride Month“, in dem die LGBTQIA-Community ihre Rechte und Freiheiten einfordert und feiert. Target geht weiter als andere Unternehmen. Neben den farbenfrohen Designs gibt es auch Tassen mit dem Aufdruck „Ask me about my pronouns“ – fragen Sie mich nach meinen Pronomen. Oder Grußkarten an die „Chosen Family“, also die Wunschfamilie abseits einer klassischen Vater-Mutter-Kind-Konstellation.

Allerdings ist der Gruppe nicht mehr zum Feiern zumute. Target verlor kürzlich rund 10 Milliarden US-Dollar an Marktwert, unmittelbar nachdem seine Produktlinie „Pride“ in den sozialen Medien Kontroversen ausgelöst hatte.

Der siebtgrößte Einzelhändler der USA befand sich mitten im amerikanischen Kulturkrieg um Geschlechterrollen. Die Kontroverse um die Rechte von Transsexuellen erhält aufgrund der republikanischen Vorwahlen für die US-Präsidentschaft große Aufmerksamkeit.

Die republikanische Präsidentschaftskandidatin Nikki Haley forderte Transsportler auf, nicht am Frauen- und Mädchensport teilzunehmen. Der frühere Präsident Donald Trump hat geschlechtsangleichende Operationen an Minderjährigen als „sexuelle Verstümmelung von Kindern“ gebrandmarkt und angekündigt, dass er die Operation aus dem Weißen Haus verbannen will.

„Der linke Geschlechterwahnsinn ist ein Akt des Kindesmissbrauchs, er muss sofort aufhören“, sagte er. Präsidentschaftskandidatin Vivik Ramaswamy warf Target sogar vor, seinen Stammkunden „ins Gesicht zu spucken“.

Target zieht Pride-Produkte teilweise zurück

Für einige US-Unternehmen wird es immer schwieriger, sich in der aufgeheizten Situation zurechtzufinden. Target zog schließlich Teile seiner „Pride“-Kollektion zurück. Betroffen waren Produkte des Trans-Designers Erik Carnell. In den sozialen Medien wurde ihm vorgeworfen, ein Satanist zu sein, weil er ein Amulett mit einem Ziegenkopf entworfen hatte, auf dem steht: „Satan respektiert Pronomen.“ Obwohl diese Amulette nicht bei Target erhältlich sind, haben konservative Medien und Blogger gegen Target gewettert und dem Unternehmen vorgeworfen, mit einem satanischen Partner zusammenzuarbeiten.

Einige Niederlassungen hätten „Drohungen erhalten, die das Sicherheitsgefühl unserer Mitglieder und ihr Wohlbefinden am Arbeitsplatz beeinträchtigen“, sagte die Gruppe.

In den sozialen Medien wird weiterhin zu Boykotten aufgerufen, da viele Pride-Produkte auch in den Kinderabteilungen erhältlich sind. Das Sortiment umfasst Bücher für Kinder im Alter von zwei bis acht Jahren mit Titeln wie „Bye Bye, Binary“, „Pride 1,2,3“, „I’m not a girl“ und „Sei stolz und laut“. Kinderhemden tragen Aufschriften wie „Trans people will Always Exist“ und „Girls Gays Theys“ – letzteres eine Anspielung auf das im Englischen verwendete nichtbinäre Pronomen „they“.

Besonderen Aufruhr gab es wegen eines angeblich „einsteckfreundlichen“ Kinderbadeanzugs, der im Schrittbereich über zusätzlichen Stoff verfügt. Dies könnte es Transmädchen, die sich keiner Operation zur Geschlechtsumwandlung unterzogen haben, ermöglichen, ihre Geschlechtsteile zu verbergen.

In Wirklichkeit stellten US-Medien wie AP klar, dass der Badeanzug für Erwachsene und nicht für Kinder sei – doch das Gerücht verbreitete sich schnell. Der Rap „Why Is #Ziel Auf unsere Kinder abzielen?“ hat Zehntausende Likes auf Twitter bekommen und eroberte die iTunes-Charts.

Der Aktienkurs von Target ist in den letzten zwei Wochen um mehr als 14 Prozent gefallen. Dies war vor allem auf die eher enttäuschenden Quartalszahlen zurückzuführen. Anders als beispielsweise Walmart konnte Target seinen Umsatz im ersten Quartal kaum steigern. Hinzu kamen jedoch die Proteste gegen die Pride-Kollektion und den Rückzug des Unternehmens.

Laut Greg Melich, Analyst bei Evercore ISI, hat dies dem Unternehmen zusätzlichen Schaden zugefügt. „Es ist schwierig, den Umsatz zu steigern, wenn sich ein erheblicher Teil des Kundenstamms entschieden hat, nicht wiederzukommen“, sagt er. Diejenigen Kunden, die die Produkte attraktiv finden, seien „nicht in der Lage, diesen Verlust auszugleichen“.

Der Konzern zog nach der Kritik einen Teil der Ware zurück. (Foto: AP)

Pride-Kollektion von Target

Dennoch glaubt der Analyst nicht, dass Target so stark betroffen sein wird wie der Bierkonzern Anheuser Busch, dessen Aktienkurs im April um 18 Prozent fiel. Die Biermarke Bud Light sponserte den Trans-Influencer Dylan Mulvaney in einem Video, das den Zorn vieler Amerikaner auf sich zog.

Der Bierabsatz ging zurück und das Unternehmen positionierte sich danach nicht klar hinter der Community. „Wir wollten nie Teil einer Diskussion sein, die Menschen spaltet“, sagte CEO Brendan Whitworth. „Unser Geschäft ist es, Menschen bei einem Bier zusammenzubringen.“

US-Präsident Biden: „Rücksichtslose Angriffe“

Laut Pew Research identifizieren sich 1,6 Prozent der Erwachsenen in den USA als trans oder nicht-binär, also weder männlich noch weiblich. Bei jungen Erwachsenen unter 30 Jahren liegt der Anteil bei fünf Prozent.

Gleichzeitig werden Transsexuelle in sozialen Medien, in der Popkultur und in Marketingkampagnen zunehmend sichtbar – und von einigen US-Republikanern als Feind angesehen. „Die Rechte von LGBTQIA-Amerikanern werden unerbittlich angegriffen“, sagte US-Präsident Joe Biden letzte Woche. „Diese rücksichtslosen Angriffe haben unzählige LGBTQIA-Familien in Angst und Schmerz zurückgelassen.“

Die Biden-Regierung hat Transsexuelle immer wieder demonstrativ unterstützt. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire)

US-Präsident Joe Biden

Damit meinte er nicht nur Gewalttaten gegen Transmenschen, die in den letzten Jahren zugenommen haben. Aber auch die Fülle politischer Initiativen in republikanisch regierten US-Bundesstaaten, in denen Dutzende Anti-Trans-Gesetze eingeführt wurden, sind Geschlechtsumwandlungsoperationen unter 18 Jahren in mindestens vier Bundesstaaten verboten. In Texas werden Pubertätsblocker und Hormonbehandlungen für Transkinder bald kriminalisiert.

„Die Linke will uns sagen, dass Männer schwanger werden können. Dass Menschen rassistisch geboren werden. Sie wollen unsere Werte angreifen, aber wir sind stärker“, sagte Ron DeSantis, Gouverneur von Florida und Präsidentschaftskandidat, während eines Wahlkampfauftritts.

Der Kandidat für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner schürt bereits in seiner Rolle als Gouverneur von Florida Widerstand gegen die Queer-Community. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire)

Ron DeSantis

DeSantis‘ Kampagne gegen den Disney-Konzern steht auch für den Kulturkampf um Trans-Rechte, der Gesellschaft und Politik spaltet. Im Jahr 2021 kritisierte Disney scharf ein umstrittenes Gesetz in Florida, das den Schulunterricht zu sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität einschränkt. DeSantis ging daraufhin gegen Disney vor und wurde inzwischen vom Unternehmen verklagt.

Republikaner kritisieren „Wokeness“

Ähnlich wie Präsidentschaftskandidat Ramaswamy, der mit seinem Buch Woke Inc. einen Bestseller landete, hat DeSantis sozial orientierte Investitionen angeprangert, die im Geschäftsjargon als ESG-Investitionen (Environmental, Social and Governance) bezeichnet werden. „Aufwachen“, sagte Ramaswamy über die Target-Kontroverse, „ist auf lange Sicht schlecht für Unternehmen und die Gesellschaft insgesamt.“ Politische Positionen hätten in der Geschäftswelt keinen Platz, argumentiert er.

Er und andere Republikaner werfen US-Unternehmen vor, nur an LGBTQIA-Verbände zu spenden, um im sogenannten Corporate Equality Index (CEI) aufzusteigen – und damit wiederum ESG-Investoren anzulocken. Der Index wird von der Human Rights Campaign erstellt, der größten politischen Lobbygruppe für Queer-Rechte. Laut Forbes liegen Walmart und Target regelmäßig an der Spitze der Rangliste.

Der Begriff „woke“ bedeutet, dass Menschen sich Vorurteilen wie Rassismus oder Sexismus bewusst sind. Im öffentlichen Diskurs wird „Wachheit“ mittlerweile in manchen Kreisen als Schimpfwort verwendet. Kritiker sagen, dass linke und progressive Akteure es mit Toleranz- und Antidiskriminierungsbemühungen übertreiben und der gesamten Gesellschaft ihre Weltanschauung aufzwingen.

Laut dem Meinungsforschungsinstitut Pew Research ist die Stimmung in der Bevölkerung nicht eindeutig pro- oder anti-trans. In einer umfassenden Studie sprach sich die große Mehrheit der US-Amerikaner, etwa acht von zehn, dafür aus, Trans-Menschen vor Diskriminierung zu schützen.

Gleichzeitig gaben 60 Prozent der Befragten an, dass das Geschlecht einer Person das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht sei – ein Anstieg von 6 Prozent gegenüber einer Umfrage aus dem Jahr 2017. Außerdem lehnt eine große Mehrheit der Amerikaner eine Operation zur Geschlechtsumwandlung bei Minderjährigen ab.

Ganz anders ist die Einstellung bei den Jugendlichen: Die Hälfte der unter 30-Jährigen ist der Meinung, dass sich jeder mit dem Geschlecht seiner Wahl identifizieren sollte. Pew Research stellte eine „öffentliche Ambivalenz“ im Umgang mit Trans-Personen fest, die je nach Altersgruppe, politischer Orientierung und ethnischer Zugehörigkeit stark schwankt. Die Debatte um die Rechte von Trans-Personen ist noch lange nicht vorbei – und die US-Konzerne sind mittendrin.

