„Sehr weit“: St. Pauli kann auf Kapitän Jackson Irvine zählen

Als Fabian Hürzeler am Mittwochnachmittag um 13:16 Uhr zum letzten Mal an diesem Tag pfiff, fielen sie wie die Fliegen um. Erneut hatten die Profis vom FC St. Pauli rund 120 äußerst anstrengende Minuten absolviert, der frühe Beginn ist für den Trainer kein Grund, die Einheiten intensiver zu gestalten. Im Gegenteil: Von dem üppigen Programm scheinen alle zu profitieren, denn die Personalsituation ist nach dem zehnten Vorbereitungstag nahezu optimal.

Bisher ist es nur Maurides, der noch keine Minute gespielt hat. Ursprünglich hatten die Verantwortlichen nach der Meniskusoperation des Brasilianers Ende März sogar gehofft, den Neuzugang im Winter im Endspurt der abgelaufenen Saison einsetzen zu können. Nun wird er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch den Start der neuen Serie verpassen.

Das könnte Sie auch interessieren: St. Paulis Plan mit den Außenverteidigern

Was bei Jackson Irvine nahezu unmöglich ist, wenn es nicht zu unerwarteten Rückschlägen kommt. Der Australier verletzte sich bekanntlich am letzten Spieltag gegen den KSC an der Wade, musste für das Spiel gegen Weltmeister Argentinien aus seinem Nationalteam ausscheiden und tauchte letzte Woche nur noch zu Laufeinheiten in der Kollaustraße auf. „Wir sind zuversichtlich, dass Jackson große Teile der Vorbereitung mitmachen kann“, sagte Sportdirektor Andreas Bornemann von MOPO kurz vor Trainingsbeginn. Und die Hoffnung ist erfüllt.

St. Pauli verzichtet gegen Oldenburg auf Jackson Irvine

Am Mittwoch war der Kapitän lange mit von der Partie, als wäre nichts passiert und wurde auch in intensiven Spielen nicht geschont. Erst gegen Ende nahm ihn der Trainer raus, um Irvine am Donnerstag erstmals voll trainieren zu lassen. „Er hat es weit gebracht“, freute sich Hürzeler. Man werde bei einem Spiel gegen Oldenburg kein Risiko eingehen, „er wird wieder individuell trainieren. Aber beim nächsten Testspiel wird er da sein.“