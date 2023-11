„Sehr seltener Glanz“: Starkes Nordlicht über Bayern

Wenn während eines Sonnensturms Plasma auf die Erde geschleudert wird, können Nordlichter entstehen. Vor allem in den Polarregionen tanzen dann die bunten Lichtphänomene über den Himmel. Aber auch in einigen Regionen Bayerns, etwa im oberbayerischen Markt Indersdorf, konnte am Sonntagabend ein ungewöhnlich starkes Nordlicht entdeckt werden.

Leider verhinderte bewölkter Himmel, dass dieses beeindruckende Schauspiel vielerorts im Freistaat beobachtet werden konnte. Nach dem stürmischen Wochenende dürfte es zu Wochenbeginn wieder freundlicher werden.

Die Sonne ist im Moment besonders aktiv

Nordlichter sind in Finnland, Norwegen, Island und auch Kanada Standard, seit Jahresbeginn sind sie aber auch in unseren Breiten häufiger zu sehen. Dies kann durch die erhöhte Aktivität unserer Sonne erklärt werden.

„Im Prinzip ist das nicht ungewöhnlich und geschieht in regelmäßigen Zyklen etwa alle elf Jahre“, erklärte Markus Rapp, Direktor am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt bei BR24, im Mai dieses Jahres. Es beschreibt den Sonnenzyklus, also den magnetischen Aktivitätszyklus der Sonne. Dieser steuert derzeit tatsächlich wieder auf ein neues Maximum zu. Das bedeutet, dass es in der Sonnenatmosphäre regelmäßig zu Ausbrüchen energiereicher Teilchen kommt.

Das Erdmagnetfeld lenkt elektrisch geladene Teile zu den Polen

„Ohne den ständigen Strom elektrisch geladener Teilchen, der von der Sonne ausgeht und auch ‚Sonnenwind‘ genannt wird, gäbe es kein Nordlicht“, sagt BR-Wetterexperte Michael Sachweh. Der Sonnenwind besteht hauptsächlich aus Protonen (Wasserstoffionen) und Elektronen, die von der Sonne ausgestoßen werden. Sie rasen mit Geschwindigkeiten von 300 bis über 1.000 km pro Sekunde durch den Weltraum und treffen dabei auch auf die Erde.

Aber unser Planet wird durch sein Magnetfeld geschützt. Ohne dies wäre die Erde einem unangenehmen Bombardement hochenergetischer Teilchen ausgesetzt. Doch das Erdmagnetfeld lenkt die elektrisch geladene Teilchenstrahlung aus dem Weltraum in Richtung der Pole.

Sauerstoff emittiert grünes und rotes Licht, Stickstoff emittiert violettes Licht

An den Polen ist das Erdmagnetfeld am schwächsten. Dort bringt der Sonnenwind die Luftmoleküle in 65 bis 800 Kilometern Höhe zum Leuchten: Sauerstoff strahlt grünes und rotes Licht aus, Stickstoff hingegen violettes Licht – das spektakuläre Nordlicht. „Die maximale Intensität des grünen Lichts liegt in etwa 120 bis 140 Kilometern Entfernung, während das rote Polarlicht meist aus Höhen von über 200 km Richtung Erde strahlt“, erklärt BR-Wetterexperte Sachweh.

Die meisten von ihnen kommen tatsächlich nur in der Nähe der Erdpole vor, wie der Name schon sagt. Aber zu Zeiten hoher Sonnenaktivität kann man hier sogar das Nordlicht sehen. Doch auch in Österreich war das himmlische Feuerwerk am Sonntag zu sehen.

Im Video: Sonneneruptionen – gefährliches Weltraumwetter