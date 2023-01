Sehen Sie, wie Paris Hilton in einer NBCU-Werbung für die Berichterstattung über die Olympischen Sommerspiele 2024 wirbt

Paris Hilton Werbung für die Olympischen Spiele 2024 in Paris? Das ist heiß.

Die nächsten Sommerspiele sollen in der französischen Hauptstadt stattfinden und der 41-Jährige spielt in einer neuen Anzeige die Hauptrolle, die die Kampagne von NBCUniversal für die bevorstehende Berichterstattung über die Veranstaltung einleitet.

Im Werbespot, veröffentlicht am 14. Januar, the Paris verliebt Star steht in einem noblen Hotelzimmer und trägt ein funkelndes, silbernes Kleid. Sie öffnet die Türen zu einer Terrasse, als eine männliche Stimme sagt: „Nächsten Sommer werden die Augen der Welt auf sie gerichtet sein …“

Der ehemalige Reality-Star dreht sich dann um und sagt mit einem schwülen Blick „Paris“. Dann wird eine Montage von olympischen Athleten und Wahrzeichen der Stadt gezeigt, woraufhin der Star sagt: „Oh, das andere Paris.“

Zusätzlich zur Veröffentlichung der Anzeige veröffentlichte NBCUniversal auch ein Video mit Outtakes aus dem Werbedreh von Paris. „Paris, Frankreich? Was zum?“ fragt sie, bevor sie gesehen wird, wie sie einen weißen Spitz hält, der eine rosa Jacke trägt, und sagt dem Welpen: „Sie sollten den Namen ändern, es ist verwirrend.“