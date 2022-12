Sehen Sie, wie Lady Gaga den funky Viral Dance aus dem Netflix-Hit „Wednesday“ aufführt

Fügen Sie Lady Gaga zu den TikTokern hinzu, die den funky viralen Tanz aufführen, der von Wednesday Addams in der Mega-Hit-Netflix-Serie Wednesday inspiriert wurde.

Am Donnerstag veröffentlichte Gaga ein Video von sich selbst – schwarz gekleidet mit geflochtenen Haaren, wie es bei Wednesday Addams immer ist – und zeigt die Goth-Moves der Figur aus Episode 4 von Tim Burtons Addams Family-Spinoff.

Die Routine besteht darin, den Kopf nach hinten zu werfen, mit großen, nicht blinzelnden Augen nach oben zu schauen und die Arme von Seite zu Seite und auf und ab zu schleudern wie ein aus den Angeln geratener C-3PO. Der Mittwochstanz hat TikTok übernommen, wo Sie zahlreiche Variationen finden, darunter eine auf Schlittschuhen und eine andere im Stil eines klassischen indischen Tanzes.

Viele der Takes beinhalten Gagas Song Bloody Mary („I’m gonna dance dance dance with my hands hands hands“), und der 13-fache Grammy-Gewinner entscheidet sich natürlich auch für diesen Soundtrack. Die Texte passen zu den stilisierten Handbewegungen des Tanzes und nicken auch Mittwochs treuem Kumpel Thing zu, einer körperlosen Hand, die eine zentrale Rolle in der Netflix-Show spielt und auch Gaststars in einer Reihe von TikTok-Tänzen ist.

In der Show tanzt Wednesday (gespielt von Jenna Ortega, die die Bewegungen im wirklichen Leben choreografierte) zu dem 1981er Song Goo Goo Muck von The Cramps. Die Melodie hat seit der Ausstrahlung der Szene einen großen Popularitätsschub erlebt und The Cramps ihren ersten Billboard No. 1 eingebracht.

Wie meine CNET-Kollegin Joan E. Solsman berichtet, ist der Mittwoch die fünftmeistgesehene Show von Netflix, egal in welcher Sprache, und Gagas Tanz wurde bisher 4,8 Millionen Mal angesehen. Wenn auch Sie tanzen möchten, während alle zuschauen, können Sie unten die originale Mittwochsszene studieren. Aber was auch immer Sie tun, blinzeln Sie nicht.