Sehen Sie, wie Kylie Jenner & Stormi in 2023 auf einer entzückenden Snow-Tubing-Fahrt gleiten

Kylie Jenner und Stormi Webster starten gut ins Jahr 2023.

Das Mutter-Tochter-Duo feierte den Neujahrstag mit einigen verschneiten Abenteuern während ihres Familienausflugs in Aspen, Colorado. Der Make-up-Mogul teilte ein TikTok-Video vom 1. Januar, das das Winterwunderland außerhalb ihrer örtlichen Unterkünfte zeigt.

„Wir befinden uns gerade in einem ernsthaften Abenteuer“, sagte Kylie in dem Clip, in dem auch ihre BFF zu sehen ist Fai Khadra. „So schön.“

Die beiden wanderten nicht nur mit Stormi durch schneebedeckte Füße entlang eines malerischen Flusses im Wald, sondern genossen auch eine entzückende Tubing-Fahrt zusammen einen Hügel hinunter. Stormi zeigte während des Abenteuers ein riesiges Lächeln, als der Gründer von Kylie Cosmetics vor Lachen schrie.

Zusätzlich zur niedlichen Familie passte die 4-Jährige in einem komplett schwarzen Schneeanzug und einer schwarzen Mütze perfekt zu ihrer Mutter.

Kylie beschriftete TikTok einfach mit „2023“ mit einem schwarzen Herz-Emoji.

Stormis Tubing-Ausflug kommt nach ihrer Silvesterparty mit Kendall Jenner. Kendall und Kylie klingelten 2023 zusammen mit engen Freunden in Aspen Hailey Bieber und Stassie Karanikolaou.