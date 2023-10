Es ist die Zeit der Saison, in der Stars zu Halloween stilvoll auftreten.

Und da der Feiertag am 31. Oktober nur noch wenige Tage entfernt ist, mögen es Promis Kelsea Ballerini läuten bereits die Feierlichkeiten ein. Die „Penthouse“-Sängerin verkleidet sich als Cowgirl Barbie – a la Margot Robbie– als sie am 25. Oktober in Zusammenarbeit mit dem Original Donut Shop Coffee eine Halloween-Party in New York City veranstaltete.

„HI BARBIE“, beschriftete Kelsea Instagram-Fotos ihres rosa Ensembles. „FROHES (frühes) HALLOWEEN.“

Sie wurde von ihrem Freund begleitet, Äußere Banken Schauspieler Chase Stokesder offenbar kein Kostüm trug, sondern sich stattdessen für einen weiß bedruckten Kapuzenpullover, eine blaue Jacke und Jeans entschied.

Ein Gespräch über Paare, Paris Hilton Und Carter Reum haben ihre Halloween-Stile auf der jährlichen Casamigos-Halloween-Party am 27. Oktober koordiniert Paris verliebt Star und ihr Mann verkleideten sich als ihre Freundin Britney SpearsSie trug ein Flugbegleiter-Outfit aus ihrem Musikvideo „Toxic“ aus dem Jahr 2003, während ihr Mann ein Pilotenkostüm trug.